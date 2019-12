VISURI LA CHEIE 4 DECEMBRIE 2019 LIVE VIDEO ONLINE 2019. Povestea emoţionantă a lui Andrei, băieţelul care a trecut prin 17 operaţii

VISURI LA CHEIE 4 DECMBRIE 2019 LIVE VIDEO ONLINE STREAM 2019. Andrei Tănasă s-a născut cu o boală care l-a ținut multe luni, timp de nouă ani, țintuit la pat: "De la maternitate mi-au dat copilul în brațe cu un diagnostic: boala picioarelor strâmbe. I-au băgat piciorușele în ghips. Au urmat operații care n-au avut succes. Într-un an, patru-cinci luni stătea în ghips", povestește Laura, mama lui Andrei.

După 17 operații și 20 de anestezii totale, Andrei a reușit să meargă, însă intervențiile chirurgicale i-au afectat vorbirea. Acum, băiețelul poate să facă activități pe care le fac copiii de vârsta lui, însă în spate stau multe ore de recuperare, gimnastică și kinetoterapie.

Încercările date de boala lui Andrei nu au fost singurele lovituri pe care le-a primit familia Tănasă. În urmă cu ceva timp, apartamentul în care locuiesc cei doi a fost inundat și toată mobila din bucătărie a fost distrusă. Laura a fost nevoită să renoveze de una singură, atât cât a putut.

Echipa Visuri la cheie apare în viețile lor chiar în momentul în care aveau nevoie de ajutor și speranță. Miercuri, de la 20:30, Dragoș Bucur, Cristina Joia, Alina Vîlcu și Valentin Ionașcu vor aduce bucurie în familia Tănasă.

Mobilizare impresionantă a românilor care au urmărit cu sufletul la gură Visuri la cheie, miercuri seară. Fanii emisiunii s-au oferit să-l ajute pe Ion Dejica, tatăl Florentinei.

Peste 1,7 milioane de telespectatori au aflat, miercuri seară, povestea impresionantă a lui Ion Dejica, bărbatul din Comana, județul Constanța, care s-a zbătut din răsputeri să-i construiască fiicei sale o casă din temelii.

Când Ion s-a îmbolnăvit de osteoartrită, afecțiune articulară care l-a împiedicat să-și ducă la bun sfârșit planul, casa a rămas un proiect abandonat. Miercuri, seară, după difuzarea emisiunii, românii s-au mobilizat pentru Ion Dejica pentru a-l ajuta cu bani în vederea realizării unei operații salvatoare.

Sute de comentarii au fost postate pe pagina de Facebook Visuri la cheie, în care fanii emisiunii și-au manifestat dorința de a oferi ajutor necondiționat familiei Dejica.

"Le mulțumesc din suflet pentru susținere. Am primit și eu foarte multe mesaje, nu am verificat contul, dar le mulțumesc pentru susținere”, a declarat Ion Dejica pentru PROTV.RO.

Tatăl Florentinei a dezvăluit că a fost foarte emoționat când și-a văzut cazul televizat și că acest lucru l-a ajutat să înțeleagă cât de solidari pot fi românii în situații extreme.

"Am avut emoții foarte mari să mă văd la televizor, a fost ceva de necrezut. Încă nu-mi vine să cred. Eu am tras de mine cât am putut să termin lucrarea, însă nu am reușit. Numai eu și Dumnezeu știm cât m-am chinuit. Mulțumesc lui Dumnezeu și emisiunii Visuri la cheie”, ne-a spus Ion Dejica.