Viviana Sposub, dezvăluiri despre relaţia cu George Burcea. Vedeta spune tot: "Acum este colegul meu de apartament"

"Primul lucru pe care l-am afirmat când au început filmările a fost: “Eu nu am venit aici să mă îndrăgostesc!”. Și uite cum viața, sau mai bine spus Ferma, te ia prin surprindere. Nu cred că se aștepta nimeni la un asemenea parcurs, dar tocmai ăsta cred că e farmecul.

George Burcea a fost cel mai tare partener de Fermă, iar acum este colegul meu de apartament. Simplitatea m-a atras la el. Faptul că se bucură de tot ce îl înconjoară și împărtășește și cu ceilalți această stare de bine. Dar trebuie să recunosc că și abilitățile sale încredibile de muls vaca mi-au atras puțin atenția...

În Fermă noi ne-am promis că vom face un drum cu trenul către Botoșani pentru a le face o surpriză celor dragi. Nouă ne cam place să ne ținem de promisiuni!", a declarat Viviana Sposub pentru Click.ro.

Viviana Sposub şi George Burcea, prima apariţie oficială la TV în calitate de cuplu. Ce au spus după ce s-au infectat cu COVID-19

Ce spune Burcea despre divorţul de Andreea Bălan

Actorul, care este acum în vizorul tuturor, a explicat de ce s-a hotărât să expună o parte din problemele pe care le-a avut cu Andreea Bălan în căsnicie, în cadrul emisiunii Ferma.

"Având în vedere că din februarie și până în septembrie eu nu am dat nicio declarație presei cu privire la noi, am considerat că e timpul nu să atac, așa cum presa a relatat, ci să-mi spun punctul de vedere. Greșit-am oare că am făcut acest lucru? Problemele mele cu ea le vom rezolva doar noi, chiar dacă mai scapă și în presă anumite lucruri. Fetele mi le văd în fiecare weekend, iar de luni până vineri îmi fac activitățile mele profesionale. Nu voi sta de fiecare dată când merg la ele să anunț public faptul că sunt la fetițe. Este o treabă a mea și o voi ține personală”, a spus actorul.