Vladimir Găitan a murit. Declaraţia halucinantă făcută de actor: "Când vezi că ai mai păcălit viaţa cu un an, te simţi..."

"Vladimir Găitan a trecut dincolo și a lăsat teatrul și filmul românesc, pe noi toți, mult mai singuri... Condoleanțe familiei care trece prin momente atât de grele. Adio, Duțu!", a scris Vlad Rădescu în postarea de pe Facebook.

De aproape 30 de ani, actorul Vladimir Găitan suferea de o boală incurabilă. Este vorba despre un cancer al sângelui. În fiecare an, actorul făcea transfuzii de sânge, dar și citostatice la un spital din București, și respecta cu sfințenie o schemă de tratament medicamentos.

Cu toate că se lupta cu această boală, Găitan şi-a continuat activitatea de actor până de curând. În ultima vreme, starea lui de sănătate a început să se deterioreze tot mai mult.

"Sper să mai trag de mine vreo 2-3 ani"

"Mă simt boșorog, vorba lui Florinel Piersic. Sper să mai trag de mine câțiva ani. Măcar vreo 2-3, nu aș zice mai mult, să mă bucur de copii, de băiatul care e la Londra, și care mi-a oferit o nepoțică extrem de frumoasă, cu origini ciudate, chinezo-thailandeze, ca mama ei.

Aștept ca la anul și fiica mea să-mi facă un nepoțel. Când vezi că ai mai păcălit viața cu un an, te simți de parcă fiecare an îl furi dintr-o bancă pe care reușești să o spargi", declara, în urmă cu un an, Vladimir Găitan.

Într-un alt interviu de-al lui, a declarat că simte că sfârşitul e aproape, dar că se bucură că a avut o carieră frumoasă şi că publicul l-a susţinut tot timpul.

"Simt că sfârşitul îmi e aproape, de aceea nu vreau să ratez aniversarea teatrului, un eveniment de o asemenea anvergură. Iubesc acest teatru şi am fost ani de zile pe scena lui. Mă bucur că aici joacă şi fiica mea. Când am debutat a fost angajat şi un pompier, care la o primă repetiţie s-a urcat pe scenă şi i-a luat ţigara din gură unui coleg. A fost imediat dat afară că a îndrăznit aşa ceva. Mă bucur că am jucat ani de zile în piese importante pe scena teatrului şi că nu am fost uitat", a mărturisit actorul.