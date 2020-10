Vlăduţa Lupău, confirmată cu COVID. Care este starea de sănătate a celebrei cântăreţe

Celebra artistă și-a anunțat fanii că a fost confirmată cu coronavirus. Vlăduța Lupău s-a simțit rău în seară de duminică, iar a doua zi dimineața s-a testat pentru coronavirus. Rezultatul artistei a fost pozitiv, iar atât ea, cât și soțul său se află în izolare la domiciliu.

Citește și: Încă un DIVORŢ bombă în showbiz. O altă cântăreaţă s-a despărţit de soţul ei: "Timpul trece şi viaţa merge înainte"

Vedeta a declarat că s-a protejat mereu, neînțelegând cum a luat contact cu virusul. Cântăreața a mărturisit că nu a mai participat la evenimente, a evitat aglomerațiile și a respectat toate măsurile impuse de autorități.

De asemenea, aceasta a ținut să precizeze că până să fie infectată nu a crezut în acest virus, mai ales în contextul în care a participat la evenimente cu sute de persoane și nu a avut nicio problemă.

Care este starea de sănătate a artistei

Vlăduța Lupău susține că pentru ea coronavirusul este ca o răceala mai gravă. Artista are nasul înfundat, iar în primele zile a avut febră, frisoane și dureri în gât. Aceasta va sta în izolare la domiciliu timp de 14 zile.

„Dragii mei... vreau să vă spun că în urmă cu câteva zile am avut simptome specifice unei răceli, ca atare am luat decizia de a merge și a mă testa iar răspunsul din păcate a fost unul pozitiv. Ei bine, momentan pot să spun că fac parte dintre cei care am contractat acest virus având forme ușoare care sper să rămână așa Timp de 14 zile, așa cum este protocolul voi sta în izolare.

Cu siguranță întrebarea voastră la fel ca și a mea este "De unde am contractat virusul?" ... nu știu nici eu, mai ales că nici nu am fost prezentă la niciun eveniment de când s-au interzis pe plan național. Vă îndemn pe toți cei care credeți că aveți simptome de răceală, să vă faceți testul cât mai rapid pentru a nu răspândi mai departe acest virus. Vă doresc sănătate multă tuturor și să ne vedem cu bine!", a postat aceasta.