Vlăduţa Lupău şi soţul ei, Adrian Rus, au făcut anunţul. Toată lumea se aştepta la asta

Vedeta are o relaţie cu fotbalistul Adrian Rus, cu care s-a căsătorit civil în urmă cu câteva luni, iar în urmă cu câteva zile a făcut un anunţ pe reţelele de socializare, unde şi-a anunţat fanii că nunta va avea loc pe 30 aprilie.

Vlăduţa Lupău este o artistă apreciată, iar fanii s-au bucurat foarte tare atât pentru, cât şi pentru soţul ei. "Save the date 30.04.2020. Happy Valentine’s Day", a scris artista pe pagina sa de Facebook.

Cu ocazia zilei de naștere a soțului ei, cântăreața a compus o piesă special pentru povestea lor de dragoste care se numește Clipa fericirii. ”Azi e ziua soțului meu ❤️ Nu avea nevoie de daruri, însă i-am dăruit ceva pentru veșnicie! Totodată am împărțit cu voi, cele mai frumoase imagini dintr-o zi specială pentru noi”, a scris Vlăduța Lupău, pe pagina sa de Facebook.

„L-am cunoscut la o cântare. Un profesor de-al meu avea un eveniment la un lac, tatăl lui era acolo, eu cântam, iar la un moment dat a venit și el. Cînd m-a cerut de soție a făcut un scenariu cu poliția. Tatăl lui a fost în Poliție, așa a putut aranja surpriza, astfel încât sî fiu chiar surprinsă. El joacă fotbal la CFR Cluj. Îmi doresc un copil, deși știu că o să fie foarte greu când o saă avem un copil, la ce program am eu. Am noroc de faptul că am părinții lângă mine și mă vor ajuta. Îmi place cel mai mult la el că mă iubește”, a povesstit Vlăduța.

Care este tariful cerut de Vlăduţa Lupău pentru a cânta la o nuntă

Vlăduța Lupău se poate lăuda cu o carieră la care mulți artiști nici nu visează. În consecință, cererea este mare, fiindcă din ce în ce mai mulți doresc să o asculte "live" pe una dintre cele mai frumoase artiste de la noi, dar şi tariful vine pe măsură.

Vlăduța Lupău are pretenții financiare destul de mari atunci când este vorba despre prestații "live" la diferite evenimente, iar un cuplu care a contactat-o pentru nuntă a scris pe Facebook că artista a cerut un tarif de 4.500 de euro pentru trei ore de cântat "live".

Vlăduţa Lupău, vacanţă de lux alături de soţul fotbalist. S-a pozat sexy, iar imaginile au devenit virale FOTO