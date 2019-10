Articol publicat in: Life

VOCEA ROMANIEI 2019. Nu s-a mai abţinut: Horia Brenciu a urcat pe scenă şi a cântat alături de un concurent! VIDEO

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net VOCEA ROMANIEI 2019. Nunzio Mastrangelo, un italian în vârstă de 33 de ani, a reușit să treacă de proba blind-urilor, întorcând scaunul lui Horia Brenciu. VOCEA ROMANIEI 2019. Nunzio Mastrangelo lucrează la afacerea unchiului său, în orașul natal, unde are grijă de un spațiu unde se țin conferințe, petreceri și alte evenimente private. Tatăl lui este militar în rezervă, fost locotenent în armata Italiei, iar mama sa deține o afacere în industria alimentară, un magazin unde vinde brânzeturi. VOCEA ROMANIEI 2019. A fost remarcat și a ajuns să cânte în trupe locale. Apogeul carierei sale a fost în momentul în care trupa sa a ajuns să cânte într-un miniturneu în SUA. VOCEA ROMANIEI 18 OCTOMBRIE 2019 LIVE VIDEO PROTV. Smiley, declaraţia care o va înfuria pe Gina Pistol: Fă-mi şi mie ochi dulci, Irina" VOCEA ROMANIEI 2019. Nunzio Mastrangelo nu a fost niciodată în România, însă a ajuns aici la insistențele verisorului său care lucrează într-o fabrică de mozzarella. VOCEA ROMANIEI 2019. Horia Brenciu este cl care a apăsat butonul. Nu s-a oprit la atât: a mers pe scenă şi a cântat alături de italian! loading...

Daca ti-a placut articolul, urmareste RomaniaTV.NET pe facebook sau twitter

daca sunt in articol si in arraaydaca sunt in articol si in arraay