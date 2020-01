Vosganian: ALDE nu va vota moţiunea de cenzură care are ca temă alegerile în două tururi

Varujan Vosganian a declarat, în direct la Realitatea Plus, că ALDE nu va vota moţiunea de cenzură. Vosganian a declarat că ALDE nu va vota moţiune de cenzură iniţiată de PSD, privind alegerea primarilor în două tururi, fiindcă este prea devreme ca, la două luni de la instalarea unui guvern, să se încerce deja răsturnarea sa.

"Vă spun răspicat că ALDE nu va vota o moţiune care are ca temă alegerile în două tururi, pentru că noi am negociat asta cu PNL. Pe urmă, cred că două luni e prea puţin ca să votezi o moţiune de cenzură împotriva unui guvern. ALDE nu va vota această moţiune de cenzură. Dar asta nu înseamnă că ALDE nu va vota nicio moţiune de cenzură. Sunt nişte teme de linie roşie pe care noi nu le permitem, cum e chestiunea cu Secţia Specială, unde am prevenit Guvernul, dar în ce priveşte această moţiune, fără noi. Dacă mai trebuie un singur vot, acela nu va veni de la ALDE", a declarat Varujan Vosganian în direct la Realitatea Plus.

