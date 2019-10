Articol publicat in: Justitie

Vot egal în CSM. Numirea Adinei Florea la şefia Secţiei speciale pentru magistraţi, amânată

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Votul pentru numirea Adinei Florea în funcţia de procuror-şef al Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din justiţie (SIIJ) va fi reluat. La şedinţa de marţi, votul din cadrul plenului Consiliului Superior al Magistraturii a fost la egalitate, au precizat surse din CSM citate de Agerpres. În şedinţa de marţi au fost 9 voturi "pentru", 9 "împotrivă" şi un vot nul, potrivit surselor citate. Votul va fi reluat la o dată ce va fi stabilită ulterior. Adina Florea a promovat concursul pentru funcţia de procuror şef al SIIJ în luna iunie, însă ea nu a fost numită efectiv, deoarece şedinţele convocate de Lia Savonea, şefa CSM, pe această temă au fost amânate de şase ori, după ce majoritatea procurorilor din CSM au refuzat să se prezinte. Florea a obţinut cel mai mare punctaj la interviul susţinut pentru funcţia de procuror-şef al SIIJ. Potrivit tabelului de clasificare publicat pe pagina de internet a CSM, ea a avut un punctaj final de 9,86, fiind urmată de Sorin Eugen Iaşinovschi, cu 8,85, şi Bogdan Ciprian Oârlog, cu 3,25. loading...

