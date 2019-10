Articol publicat in: Economie

VOUCHERE DE VACANTA 2019. Schimbare majoră pentru toţi bugetarii, când intră sumele majorate pe card

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Perioada în care bugetarii primesc vouchere de vacanţă va fi prelungită până în 2025, tichetele vor fi acordate exclusiv electronic, iar cei care pleacă în extrasezon în staţiuni vor primi mai mulţi bani. VOUCHERE DE VACANTA. Proiectul a fost iniţiat de Ministerul Turismului şi vine cu mai multe noutăţi pentru stimularea folosirii voucherelor şi pentru prevenirea evaziunii şi a operaţiunilor ilegale. Potrivit proiectului, voucherele de vacanţă de 1.450 de lei vor fi acordate până în anul 2025, nu doar până în 2020, aşa cum se prevede în prezent. Voucherele de vacanţă se schimbă! Vor fi daţi mai mulţi bani, dar ajungi la închisoare dacă nu respecţi legea Totodată, vor exista şi vouchere de 2.080 de lei, care vor putea fi folosite numai în extrasezon (adică în perioadele aprilie - mai şi octombrie - noiembrie). Salariaţii vor putea opta pentru una dintre cele două variante, iar alegerea se va face până în 1 noiembrie, pentru anul următor. Opţiunea iniţială nu va putea fi schimbată ulterior, până la următoarea dată de 1 noiembrie. Proiectul a fost iniţiat de Ministerul Turismului şi vine cu mai multe noutăţi pentru stimularea folosirii voucherelor şi pentru prevenirea evaziunii şi a operaţiunilor ilegale. Potrivit proiectului, voucherele de vacanţă de 1.450 de lei vor fi acordate până în anul 2025, nu doar până în 2020, aşa cum se prevede în prezent. Totodată, vor exista şi vouchere de 2.080 de lei, care vor putea fi folosite numai în extrasezon (adică în perioadele aprilie - mai şi octombrie - noiembrie). Salariaţii vor putea opta pentru una dintre cele două variante, iar alegerea se va face până în 1 noiembrie, pentru anul următor. Opţiunea iniţială nu va putea fi schimbată ulterior, până la următoarea dată de 1 noiembrie. VOUCHERE DE VACANTA. De asemenea, proiectul spune că voucherele vor putea fi folosite numai electronic, formatul tipărit va dispărea. În momentul de faţă, voucherele de vacanţă pot fi emise atât în format tipărit, cât şi în format electronic. Digitalizarea voucherelor va avea ca efect, potrivit Ministerului Turismului, scăderea evaziunii fiscale prin determinarea beneficiarilor de vouchere pe suport electronic să efectueze plăţi electronice. Totodată, această modificare va avea drept efect principal scăderea nivelului economiei subterane, tranzacţiile fiind, totodată, complet monitorizate şi fiscalizate. Utilizarea platformelor digitale, accesibile de la distanţă, disponibile 24 de ore din 24, fără limitări impuse de timpul de deschidere sau de izolarea geografică pentru plăţi, transferuri, investiţii şi tranzacţii va ajuta la modernizarea sistemului. Proiectul de lege prevede sancţiuni drastice pentru firmele care acceptă vouchere de extrasezon în afara extrasezonului. Unităţile turistice care vor accepta vouchere de vacanţă pentru extrasezon în alte perioade vor fi sancţionate cu 25 de puncte amendă. În plus, acestea vor avea o interdicţie de doi ani de la a mai accepta vouchere de vacanţă. Verificările vor fi efectuate de reprezentanţii Ministerului Turismului, nu de cei ai Autorităţii Naţionale pentru Turism, aşa cum se întâmplă în prezent. Salariaţii care vor folosi voucherele de vacanţă pentru a cumpăra alte servicii decât cele de turism intern vor risca să ajungă la închisoare (sau să fie amendaţi penal) pentru una - trei luni. În decembrie anul trecut, s-a stabilit ca bugetarii să primească, în 2019 şi 2020, vouchere de vacanţă anuale în valoare de 1.450 de lei. loading...

Daca ti-a placut articolul, urmareste RomaniaTV.NET pe facebook sau twitter

daca sunt in articol si in arraaydaca sunt in articol si in arraay