Articol publicat in: Societate

Voucherele de vacanţă se schimbă! Vor fi daţi mai mulţi bani, dar ajungi la închisoare dacă nu respecţi legea

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Regulile acordării voucherelor de vacanță se vor schimba, potrivit unui de act normativ pus în dezbatere publică vineri. Autorităţile vor să prelungească perioada acordării sumelor fixe pentru turismul intern şi vor să introducă vouchere pentru extrasezon, cu o valoare mai mare. Proiect de ordonanță de urgență cu privire la tichetele de vacanţă a fost inițiat de Ministerul Turismului şi vine cu mai multe noutăți pentru stimularea folosirii voucherelor și pentru prevenirea evaziunii și a operațiunilor ilegale. Care sunt principalele prevederi ale ordonanţei 1. Voucherele de vacanţă în valoare de 1.450 de lei vor fi acordate până în 2025, şi nu doar până în 2020. 2. Vor exista şi vouchere de 2.080 de lei, care să poată fi folosite numai în extrasezon (adică în perioadele aprilie - mai și octombrie - noiembrie). Salariaţii vor putea opta pentru una dintre cele două variante, iar alegerea se va face până la data de 1 noiembrie, pentru anul următor. Opțiunea inițială nu va putea fi schimbată ulterior, până la următoarea dată de 1 noiembrie. VOUCHERE DE VACANŢĂ suplimentate. Valoare mai mare pentru cele din extrasezon 3. Voucherele vor putea fi folosite numai electronic, formatul tipărit va dispărea. În momentul de față, voucherele de vacanță pot fi emise atât în format tipărit, cât și în format electronic. 4. Proiectul de lege prevede sancțiuni drastice pentru firmele care acceptă vouchere de extrasezon în afara extrasezonului. Unitățile turistice care vor accepta vouchere de vacanță pentru extrasezon în alte perioade vor fi sancționate cu 25 de puncte-amendă, ceea ce înseamnă peste 50.000 de lei, în condițiile care un punct-amendă este egal cu un salariu minim brut pe țară). În plus, acestea vor avea o interdicție de doi ani de la a mai accepta vouchere de vacanță. Verificările vor fi efectuate de reprezentanții Ministerului Turismului, nu de cei ai Autorității Naționale pentru Turism, așa cum se întâmplă în momentul de față. TICHETE DE VACANŢĂ 2019. Sfaturi de la specialişti pentru a cheltui de sărbători VOUCHERELE DE VACANŢĂ 7. Salariații care vor folosi voucherele de vacanță pentru a cumpăra alte servicii decât cele de turism intern vor risca să ajungă la închisoare (sau să fie amendați penal) pentru una - trei luni. În decembrie anul trecut, s-a stabilit ca bugetarii să primească, în 2019 și 2020, vouchere de vacanță anuale în valoare de 1.450 de lei. În perioada 1 iulie 2017 – 30 iunie 2019, în jur de 1,2 milioane de salariați și-au petrecut concediile în țară, după ce au primit aceste vouchere de vacanță. loading...

Daca ti-a placut articolul, urmareste RomaniaTV.NET pe facebook sau twitter

daca sunt in articol si in arraaydaca sunt in articol si in arraay