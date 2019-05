Vrei mai mult amor? Cum sa combati plictiseala in pat

1. Respira corect

Desi ti se poate parea derizoriu, respiratia poate imbunatati mult lucrurile intre voi. O respiratie corecta inseamna o oxigenare foarte buna a intregului corp si, deci, senzatii sexuale acutizate. Ba mai mult decat atat, o respiratie corecta actioneaza pozitiv si asupra starii psihice, sustin specialistii, marind gradul de excitatie. De altfel, respiratia si tehniciile aferente ei sunt parte importanta din perceptele sexuale tantrice. Asadar, inspira si expira profund, cu ritmicitate, in timpul actului sexual.

2. Atingerea

Cu totii stim cat e de importanta in sex, dar felul in care atingi si mai ales unde atingi, intotdeauna face diferenta. Exact anumite parti ale corpului, o data stimulate, contribuie esential la cresterea gradului de excitare. De exemplu, zona osoasa de deasupra fundului este puternic inervata si o data stimulata, lubrifierea se imbunatateste si excitatia creste considerabil. Asadar, intreaga zona se poate presa usor, pentru rezultate spectaculoase. Ii poti rasplati tehnica, masandu-i talpa piciorului, sub degetul mare, in curbura piciorului. Se pare ca acolo este un centru extrem de eficient din punct de vedere sexual, o data ce aceasta este stimulat.

3. Inclestare si eliberare

Orgasmul este, practic, o cumulare de tensiune urmata de eliberarea acesteia, in valuri de placere. Cum ajungi sa controlezi si sa lucrezi cu buna stiinta la constructia acestei inclestari, ca apoi s-o eliberezi? Specialistii recomanda exercitiile Kegel, care se pare ca-si au rostul lor in controlul si disciplina musculaturii vaginale. De obicei, excitarea se instaureaza de la creier la vagin, insa, in cazul practicarii acestor exercitii, procesul se poate inversa. Iar eliberarea acelei energii cumulate poate fi cu mult mai exploziva daca musculatura este bine antrenata.

