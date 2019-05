Vrei o viata amoroasa mai buna? Iata ce sfaturi au medicii

Orice barbat isi doreste sa fie zeu in propriul dormitor si sa aiba o viata sexuala mai buna. Insa este nevoie atat de dorinta, cat si de stiinta pentru a avea parte de viata sexuala la care viseaza. In plus, trebuie si ca partenera sa-i recunosca statutul si sa impartaseasca aceeasi opinie cu privire la viata sexuala a cuplului.