Vrei un abdomen plat? Iată 20 tehnici eficiente să arzi grăsimile

Iata o lista de trucuri marunte si foarte usor de implementat de la expertii Prevention.com, care te vor ajuta sa mai “pierzi” niste calorii in mai putin de 60 de secunde. Daca ti se pare ca rezultatele nu merita efortul, te inseli! Cateva calorii de ici, cateva de colo, si se aduna o suma importanta fara sa-ti dai seama. Totul e sa fii constienta ca efortul nu e chiar atat de mare, iar rezultatele pot sa te surprinda.

1. Fa-ti un spritz din suc

In loc sa bei un pahar de suc de fructe, pune-ti doar jumatate de pahar si restul completeaza cu apa minerala. Poti reduce astfel aportul caloric cu pana la 85 de calorii pe pahar si acest singur gest te poate ajuta sa dai jos in jur de 2,5 kg intr-un an.

2. Nu sta cand vorbesti

Arde calorii in timp ce vorbesti la telefon: pune rufe la spalat sau strange-le de pe sarma (68 calorii / 30 min.); aseaza masa (85 calorii / 30 min.); uda florile (102 calorii . 30 min.).

3. Citeste etichetele

La prima vedere, ciocolata aceea (sau punga de biscuiti, sau de chipsuri, etc.) are doar 220 de calorii. Insa uita-te mai atent si vei vedea ca aceea e cantitatea pe 100 de grame, iar ciocolata are mai mult de atat, ajungand uneori sa contina si dublul caloriilor trecute pe ambalaj!

