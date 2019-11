Vremea rea face ravagii în Europa. Ninsori şi inundaţii în mai multe ţări

Este alertă în mai multe ţări din Europa acolo unde vremea rea face ravagii. In Franta si Spania zapada depaseste 30 de cm. Situatia continua sa fie critica si in Italia, îndeosebi în Venetia. O nouă maree a lovit oraşul la sfârşitul săptămânii trecute și l-a inundat în proportie de 80%. Este cea mai grea săptămână din ultimii 150 de ani, iar pagubele sunt uriase. Şi in Slovacia este cod portocaliu de inundatii.