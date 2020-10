Imagini de senzaţie! Cât de bine seamănă pisicile cu stăpânii - GALERIE FOTO

"Subiectele mele sunt creaturi complexe și pline de caracter, pline de patos, umor și imprevizibilitate. Vreau să pară epice", a spus Gethings.

Există o vorbă care spune că proprietari şi animalele lor de companie se aseamănă. Acest lucru l-a dovedit şi Gerrard Gethings prin intermediul jocul său „ Do You Look Like Your Cat? " Pisicile nu fac excepție de la această regulă.

Fotograful Gerrard Gethings a devenit cunoscut prin intermediul jocului de potrivire dintre proprietari şi animalele de companie. De data această fotograful a ales ca subiect pisicile.