X FACTOR 2020 11 SEPTEMBRIE 2020 LIVE VIDEO ONLINE STREAMING ANTENA 1. Nebunie la prima ediţie

În 2013, când a urcat pe scena X Factor la insistențele prietenilor, Florin Ristei nu era complet necunoscut. Era ”Ea este Dana”, numai că de la lansarea piesei trecuse ceva vreme. ”Concursul m-a readus în atenția publicului care, probabil, începea ușor-ușor să uite perioada anilor 2000. M-au cunoscut un pic mai matur, aveam 26 ani atunci, și am avut ocazia să le arat toți pașii pe care i-am făcut pe plan profesional și care, se pare, au funcționat”, spune Ristei, care a câștigat X Factor, ediția din 2013.

Mulți își aduc aminte piesa cu care a încântat juriul, dar și publicul: Mika - ”Grace Kelly”.

Delia i-a fost, atunci, mentor. În noul sezon X Factor, ce debutează pe 11 septembrie, de la ora 20.30, la Antena 1, Delia îi este colegă de jurizare. Alături de Florin, în premieră în această postură, se află și Loredana. Răzvan și Dani revin ca prezentatori, așa că spectacolul este asigurat. Întrebat ce a ”furat” de la cei trei colegi de juriu, Ristei a răspuns cu chitara.

Primul a fost Florin Ristei, care a mărturisit că este pentru prima dată când are propria cabină. Are chiar și loc de parcare, dar preferă să vină la audiții cu... trotineta.

A urmat Loredana, care l-a întâmpinat pe Dani cu zâmbetul pe buze. Acesta nu a zăbovit prea mult în camera de relaxare a divei și a continuat expediția. Așa a ajuns la Delia, unde l-a regăsit din nou pe fostul câștigător X Factor.

Imediat ce s-a așezat pe canapea, lângă artistă, prezentatorului i s-au rupt pantalonii. Care a fost reacția juratului și cum arată cabina sa, vezi în următorul videoclip.

Cea din urmă cabină a fost a lui Ștefan Bănică, care, spre deosebire de colegii săi, dispune de o încăpere mult mai spațioasă.

Cele două jurate X Factor au amintiri comune care datează încă din anul 2000, adică de la începutul carierei Deliei. ”Cu Delia am colaborat chiar la începuturile ei, am descoperit-o și i-am scris primul cântec, dar de atunci și până acum doar sporadic ne-am revăzut. A fost un proiect pentru un brand foarte cunoscut la vremea respectivă, care încă există, și a fost un spot care a fost foarte difuzat timp de o lună, în fiecare zi, la aceeași oră, iar asta se întâmpla chiar cu o lună înainte de difuzarea primului videoclip N&D”, își amintește Loredana.

Videoclipul a fost realizat pentru promovarea campaniei "Un calculator, o șansă în plus în viitor", inițiată în anul 2000. Programul își propunea să doteze gratuit cu calculatoare cât mai multe școli din România care aveau și laboratoare de informatică.

Iar dacă până acum a fost singura prezență feminină de la pupitrul juraților X Factor, Delia a văzut imediat un avantaj în sosirea Loredanei. ”Cred că vom fi pe girl power, mereu am spus că la noi la masă este o singură femeie într-o bătălie a bărbaților și e nevoie de forțe zdravene, iar unde-s două, puterea crește!”, a spus Delia.

Sezonul X Factor cu numărul nouă va avea premiera vineri, 11 septembrie, de la ora 20.30, la Antena 1, și aduce nu doar muzică de neoprit, ci și multe reguli noi, pe care concurenții sunt pe cale să le descopere. Două nume noi, Loredana Groza și Florin Ristei își vor ocupa locurile la masa juraților alături de Delia și Ștefan Bănică, iar Răzvan Simion și Dani Oțil revin în calitate de prezentatori pe scena X Factor. Totodată, în timp ce Ștefan Bănică, Loredana, Delia și Florin Ristei vor căuta factorul X în cel de-al nouălea sezon, cei de acasă vor intra în culisele emisiunii cu ajutorul actriței Ilona Brezoianu, în cadrul unei producții care va fi difuzată exclusiv online.

Reveniți pe scena X Factor în sezonul 9, prezentatorii Răzvan Simion și Dani Oțil au găsit o atmosferă complet diferită față de ceea ce erau obișnuiți, însă în ciuda restricțiilor impuse de măsurile de siguranță, nimic nu i-a împiedicat să se conecteze la emoțiile concurenților pe care i-au avut în față.

”Experimental - cred că acesta este cuvântul care defineşte X Factor sezonul 9, într-un an în care Antena 1 este singura televiziune din Europa ce produce acest show”, a declarat prezentatorul Dani Oțil. ”Ne-au lipsit îmbrăţisările, strângerile de mână, dar am strâns poveşti emoţionante, hazlii şi deloc de ignorat. Noi când am discutat despre noul sezon nu ştiam de pandemie. De-asta cred că marele câştig al acestui proiect, sincer, în tot ce înseamnă producţie de televiziune, este că, deşi am rulat mulţi oameni, toată lumea a purtat mască, era obsesia măştii, de la machiaj şi operator la luministul din fundul sălii, s-a luat temperatura, s-a dezinfectat, s-a păstrat distanţa, au existat culoare special amenjate şi nu a fost public pe scaune în formula clasică... Deci noi am demonstrat că se poate, iar asta dă o speranţă în domeniu, pentru că lumea e foarte speriată”, a spus încrezător Oțil.

Răzvan și Dani, pe scena X Factor

Aceleași trăiri l-au încercat și pe partenerul și prietenul său, Răzvan Simion, cu atât mai mult cu cât cei doi au continuat să facă matinalul de la Antena 1 în perioada în care s-au organizat audițiile X Factor.

”La filmări am regăsit un spaţiu familiar, o parte din echipă deja cunoscută de ani de zile, dar un mediu cel puţin ciudat, având în vedere noile condiţii şi restricţii. Erau peste 10 ore de X Factor, mai pune 4 de Neaţa şi cam astea au fost două săptămâni pentru noi, începutul lui iulie. Dar am avut şi zile mai complicate în anii trecuţi, cu durate mai mari de filmări, cu călduri mai mari, mai mulţi concurenţi, fiindcă nefiind pandemie, lucrurile decurgeau altfel. Anul acesta, au fost triaţi, bine structuraţi în program. Iar noi cunoşteam flow-ul, pentru că totuşi, din 9 sezoane, 8 sunt ale noastre”, a declarat Simion.