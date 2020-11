X FACTOR 6 noiembrie 2020 LIVE VIDEO ONLINE ANTENA 1. Katarina Dyer, fiica lui Andrei Gheorghe, face show. Ce a dezvăluit juraților

X FACTOR 6 noiembrie 2020 LIVE VIDEO ONLINE ANTENA 1. Katarina Dyer, fiica lui Andrei Gheorghe, se descrie ca fiind o fire extrem de optimistă și energică, deși în ultimii ani viața sa a fost marcată de mai multe drame și și-a pierdut ambii părinți.

”Mama și tatăl meu s-au combinat atât de perfect, n-am mai văzut la doi oameni o asemenea energie! Nimic nu s-ar putea compara cu sentimentul acela. Mama era foarte mult pe partea emoțională și Andrei era foarte amuzant, degajat, era într-un fel ce voiam și eu să fiu! Eram o casă foarte energică, tot timpul se dădeau petreceri, veneau prieteni de-ai lui pictori, scriitori, a fost super plin de viață până în ultimul moment.

Ce s-a întâmplat a fost spontan, așa cred că a vrut el, sincer, că el era un om puternic și cu mintea făcea foarte multe lucruri, iar dacă a simțit că asta e timpul, asta a fost”, a povestit Katarina la „X Factor”, care recent și-a pierdut și mama.

”A murit de cancer acum șapte luni, a dus-o patru ani, a fost foarte puternică, iar piesa pe care o voi cânta era preferata ei, mereu îmi cerea să i-o cânt, iar eu nu aveam chef. M-am gândit să o cânt, poate acum mă aude”, a mărturisit Katarina în fața juraților X Factor.

Cum vor evalua cei patru jurați prestația sa, dar și ce alți concurenți vor urca pe scena X Factor, telespectatorii vor afla în această seară, de la ora 20.30, la Antena 1, într-o nouă ediție a sezonului nouă.

David Adrian Ștefan, cel mai tânăr concurent din istorie: ”Mi-am făcut buletinul, apoi am venit la X Factor!”

David s-a găsit cu Ștefan Bănică pe platourile de filmare ale unui serial, cu doi ani în urmă. Juratul X Factor i-a spus că are voce, iar cel mic i-a promis că se va înscrie la concurs. Așa că după ce și-a făcut buletinul, s-a ținut de cuvânt!

David Adrian Ștefan cântă de când se știe. Bine, asta n-ar trebui să însemne de mult timp, ținând cont că are doar 14 ani. Adică cel mai tânăr concurent din istoria X Factor România! S-a găsit cu Ștefan Bănică Jr. pe platourile de filmare ale unui serial, cu doi ani în urmă. Atunci, juratul l-a descoperit cu vocea la el. I-a promis că se va înscrie la concurs. Lunile au trecut și... iată-l!

”Ultima dată când am stat în fața unui obiectiv înaintea provocării de la X Factor a fost la Evidența Populației, unde mi-am făcut buletinul”, spune el. Apoi s-a prezentat pe scenă. A scos un ”Wow!”, după cum singur mărturisește. ”Locul era destul de mare, am văzut și jurații, n-am putut crede. Am avut emoții, dar acestea sunt firești, nu?” ”Proful” de canto, pe care l-a sunat primul după ce a aflat că merge mai departe, s-a bucurat enorm când a auzit de cei patru de ”DA”. ”Nu mi-a fost frică de Florin Ristei, pentru că el a fost în locul nostru și știe ce tensiune e”, mai adaugă David