Zacuscă de vinete şi gogoşari

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Mod de preparare. Se coc pe rand vinetele, ardeii si gogosarii. Vinetele se lasa la scurs aproximativ 1 ora. Se dau prin masina de tocat ardeii, gogosarii si vinetele. Tocam ceapa si o punem la calit in ulei. Cand devine sticloasa adaugam bulionul si amestecam continuu timp de 10 minute. Foto: sfatulparintilor.ro Intr-un vas mare adaugam vinetele, ardeii, gogosarii si sosul de ceapa cu bulion, amestecand foarte bine. Se pune la fiert pana cand uleiul se ridica la suprafata amestecand pentru a preveni lipirea. Dupa ce a fiert zacusca se pune fierbinte in borcane iar acestea se pun rand pe rand la sterilizat timp de 40 de minute. Borcanele scose de la sterilizat se invelesc cu o patura si se lasa acoperite 24 de ore dupa care se introduc in camara. Pofta buna! Ingredientele si cantitatile le gasesti aici: loading...

