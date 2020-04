Zeci de morţi într-un incendiu violent care a cuprins un depozit. Bilanţul preliminar indică 36 de decese

Incendiul, care a izbucnit într-un imobil cu patru etaje, aflat în construcţie la Icheon, la est de Seul, s-a extins "foarte repede" şi împidica evacuarea persoanelor dinăuntru, a declarat pentru Yonhap un reprezentant al pompierilor.

Incendiul ar fi fost provocat de o explozie, în urma utilizării de uretan - un izolant termic inflamabil - în lucrări la subsol.

Premierul sud-coreean Chung Sye-kyun a dispus o mobilizare a "întregului personal şi resurselor necesare" în vederea salvării persoanelor blocate în clădirea în flăcări.

A fire at a construction site in #SouthKorea killed at least 25 people and injured another seven on Wednesday.

All of the victims were construction workers who had been building a warehouse in the city of #Icheon, about 80 kilometres southeast of #Seoul. https://t.co/J5jkExEfaL pic.twitter.com/JtlJHGuZQf