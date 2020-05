Înmormântare cu zeci de persoane, inclusiv magistraţi, în plină pandemie

Dezvăluirile au fost făcute de Adrian Călin, jurnalist, pe propria pagină de Facebook, susţinând că imaginile au fost făcute luni la prânz.

"Ieri, in jurul pranzului, mai multi procurori si angajati ai Parchetului Tribunalului Bihor au participat la o inmormantare in Haieu/1 Mai, localitate din Judetul Bihor, langa Oradea. Imaginile suprinse la fata locului arata prezenta a mai mult de opt persoane, adica peste numarul legal de participanti. Pe numarate, vreo 40! In toata tara mor oameni, dar lumea respecta ordonantele si nu participa la inmormanatari in sensul nerespectarii legii! Sau daca cineva risca, vine amenda imediat. Dar in cazul de ieri, politia a inchis ochii. Cum sa il amendeze organul pe magistrat? E riscant. Mai ales cand e vorba de Prim-Procurorul Parchetului Tribunalului Bihor. Adica oameni grei. Oameni de la care se asteapta sa fie primii care respecta legea! Nu, e invers. Ei sunt primii care o incalca!", a scris jurnalistul Adrian Călin pe pagina sa de Facebook.

Potrivit Realitatea TV, fratele prim-procurorului Alin Leucea, Florin Leucea, grefier la Parchetul local, şi-a pus capăt zilelor, pentru că soţia l-ar fi înşelat. El s-ar fi spânzurat, a fost găsit în stop cardio-respirator, dar medicii nu au mai putut să îi salveze viaţa. Leucea a intrat în moarte cerebrală, după ce a fost resuscitat, iar familia a decis să îi doneze organele, aceasta fiind, se pare, dorinţa lui mărturisită anterior.

Operaţia de prelevare de organe a avut loc dumincă, iar rinichii şi ficatul au contribuit la salvarea vieţilor a trei persoane. Informaţia a fost făcută publică de Agenţia Naţională de Transplant, fără însă dezvăluirea identităţii donatorului.

În mesajul de mulţumire al medicilor, apare şi o declaraţie a soției lui Florin Leucea, Lenuţa Leucea: "Nu doresc nimănui să simtă durerea pe care o am acum în suflet. Singura mângâiere este să îi respect dorinţa lui de a fi donator de organe. Suntem de 17 ani împreună. El a fost lumina vieţii mele, eu am fost raţiunea lui de a trăi".

