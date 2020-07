Zegrean contrazice PSD: Legea carantinării şi izolării nu îţi încalcă drepturile

Augustin Zegrean contrazice PSD. Legea 55 le permite, oricum, să te pună în carantină şi izolare, dar rămâne nerezolvată problema internării medicale. Sute de oameni au protestat, în Piaţa Victoriei, împotriva măsurilor impuse de Guvern şi a legii aflate în dezbatere.

Măsurile pentru creşterea capacităţii de răspuns sunt: măsuri de protecţie a vieţii şi pentru limitarea efectelor tipului de risc produs asupra sănătăţii persoanelor, inclusiv instituirea carantinei sau a izolării la domiciliu.

Mădălin Ionescu critică legea carantinei: "Este inimaginabil faptul ca un partid liberal girează o lege cu aspecte totalitare"

"Îşi bat capul de pomană, oricum n-o îndreaptă ei în Parlament, de obicei, legile se strâmbă, nu se îndreaptă. Ce a venit de la Guvern la Cameră, era ok. Ce au făcut la Cameră a complicat lucrurile şi acum, dacă le mai complică şi la Senat, o să fie un dezastru. Dacă îi dau drumul aşa cum a plecat de la Cameră, are şanse uriaşe să treacă (de CCR – n.r). Prea mult se vorbeşte, se dă apă la moară celor care sunt sceptici în legătură cu existenţa acestei epidemii. Astea trebuiau scrise de mult. Nu când eşti cu focul în casă, te gândeşti cum să-l stingi", a declarat Augustin Zegrean, fost preşedinte CCR.

Preşedintele interimar al PSD Marcel Ciolacu a declarat luni, după şedinţa conducerii PSD, că senatorii social-democraţi vor vota legea privind carantina şi izolarea după ce premierul Ludovic Orban şi ministrul Sănătăţii vin în Parlament, pentru a explica prevederile proiectului legislativ şi de ce l-au înaintat atât de târziu. Ciolacu a explicat din nou că legea nu are avizul Ministerului Justiţiei. De asemenea, el a afirmat că PSD a votat legea la Cameră, pentru a nu tergiversa dezbaterile şi pentru ca aceasta să ajungă la Senat, care este Cameră decizională. Guvernul a transmis luni că premierul Ludovic Orban sau miniştrii nu au fost invitaţi la dezbaterile din Parlament în legătură cu legea privind carantina şi izolarea.