Mădălin Ionescu critică legea carantinei: "Este inimaginabil faptul ca un partid liberal girează o lege cu aspecte totalitare"

"Este inimaginabil faptul ca un partid liberal girează o lege cu aspecte totalitare! Ma astept ca nu peste mult timp bolnavii sa fie obligați sa poarte, precum evreii in anii oribili ai celui de-al doilea război mondial, anunite insemne pe haine, o banderola, o insigna etc. Aceasta lege "a izolării și carantinarii", care permite "arestarea", internarea cu forța, izolarea oricărui suspect de COVID și nu numai , reprezintă un abuz pe care nici regimul Ceaușescu nu și l-ar fi permis! Cine va decide cine este suspect ? Pe ce baza ? Stimați "arafati".... ați creat un instrument monstruos prin care veți genera apariția delatorilor profesioniști !

Citeşte şi: Ce AMENZI pot primi cei care nu respectă CARANTINA sau izolarea

Ne întoarcem in anii '50 ai secolului trecut ! De acum încolo orice psihopat, orice individ dușmănos, orice vecin suparat poate da un telefon la 112 pârându-te ca ai tot felul de simptome ciudate de boala, asmuțind astfel asupra ta un adevărat infern ! Izolare pe termen nedeterminat, preluarea copiilor tai de catre institutiile de plasament ale statului in timpul internării tale, deposedare de bunuri in caz de recidiva, plata izolării etc. Legea îi conferă șefului CNSU puteri aproape discreționare ! Raed Arafat ar putea deveni un Torquemada modern, un fel de șef al Inchiziției medicale din România, care va avea dreptul sa-ti distrugă viața și proprietățile dacă te va considera nepermis de bolnav și eventual "bolnav recidivist" ... Un strănut nevinovat poate sa te arunce in Infern ! Legea a trecut de Camera Deputaților, iar azi va fi adoptată probabil si de Senat ! Democrația in România moare ! Devenim din ce in ce mai clar o țara bananiera, o butaforie ! L-am auzit pe premierul Ludovic Orbán spunând ca legea e indispensabila !

Aceasta lege este abominabilă pe alocuri și prematura in general ! Concluzia in privința COVID 19 se va trage abia peste vreo doi ani ! Aceasta lege este o înscăunare a lui Raed Arafat intr-o postura de "despot medical luminat" ! Acest anestezist cu pretenții nejustificate de epidemiolog ... pare sa fi devenit un pericol extrem de mare pentru fragila democratie românească ! Deși 90 la suta din bolnavii de COVID sunt "bolnavi sănătoși ( nu au niciun simptom, fapt fără precedent in istoria medicinei), deși peste 80 la suta din cei cu simptome sunt tratati mai degrabă cu Paracetamol, deși testele RT-PCR folosite in depistarea COVID au o marja mare de eroare, deși exista mari suspiciuni legate de numarul cazurilor de infectare și al deceselor, inclusiv al manierei in care sunt realizate testările, deși laureați ai premiului Nobel ne spun ca acest virus nu este monstrul despre care vorbesc politrucii, deși anatomo-patologi celebri aveartizeaza ca putinele autopsii efectuate nu confirma 100 la suta ca se moare de la COVID, ci cu COVID, autoritățile romane prefera sa ne arunce intr-o sinistra aventura sanitara !

Ce ma deranjează cel mai tare e ca protestele de bun simt la adresa exceselor lui Arafat sunt puse pe seama unor interese oculte și ca au la baza nu știu ce susținere financiara din afara țării. La fel de deranjant e faptul ca unii politruci vorbesc doar despre cei care nu cred in existența virusului, ignorând faptul ca exista o mulțime de puncte de vedere serioase care iau in considerate virusul, dar nu îl transforma in Godzilla ! Aceasta tactica securisto -comunista de a denatura substanța protestelor, ridiculizând-o si reducând-o la niște formule învățate in laboratoarele minciunii, ne arata câ România a luat-o intr-o direcție mai mult decât greșita !

Sper ca Senatul sa dea dovada de maturitate și sa respingă aceasta aventura legislativă extrem de nociva și care lasa loc unui arbitrar de neimaginat ! Nu puteți pedepsi un întreg popor pentru ca 10-15 la suta din romani nu respecta pe nimeni si nimic ! P.S. Pentru tembelii care ma acuza ca as fi devenit pesedist ... Am fost și sunt un susținător înrăit al valorilor democratice ! Am fost un votant fidel al PNL din 1990 pana acum. In calitate de prezentator tv am avut un aport semnificativ la producerea unor schimbări democratice, mai ales in perioada de derapaje anti-democratice din timpul lui Adrian Nastase ! Am fost un adversar public puternic al regimului Dragnea. Aceste fapte sunt de notorietate", a scris Mădălin Ionescu pe pagina sa de Facebook.