Zi de vizită pentru monstrul din Caracal. Masă specială pentru Gheorghe Dincă de Revelion

In spatele gratiilor Dincă va avea astăzi o masa specială, va mânca sarmale și cozonac de Revelion.

Mama Luizei și avocata sa au depus plângeri penale la Secția Specială și la Parchetul General împotriva procurorilor care au instrumentat dosarul Caracal. Pentru prima dată au avut acces și la raportul complet al FBI despre Luiza, ajuns în ţară încă de pe 25 noiembrie 2019.

Dezvăluiri șocante în cazul Caracal. FBI dă peste cap toate scenariile cu un anunț la care nu se aștepta nimeni. Absolut tot ce știam până acum despre presupusele crime este dat peste cap.

Natura umană a oaselor găsite în casa lui Gheorghe Dincă, în curtea sa și într-o pădure de lângă Caracal erau apropae singurele probe concrete, cel puțin dintre cele făcute publice, care atestau faptul că Luiza și Alexandra, cele două tinere răpite și violate de monstrul din Caracal sunt moarte. Familia Luizei, decizie de ultimă oră în dosarul Caracal. Vor depune cinci plâgeri penale. Cine sunt cei vizaţi

"In raportul FBI sunt doua aspecte, unul se refera la analiza comportamentala a inculpatului Dinca si al doilea aspect se refera la acea analiza a prezentei mitocondriei de care se facea vorbire la resturile de la liziera. Sincer, desi avem tendinta sa spunem ca tot ce este in afara tarii este mai bun pentru ca este poleit auriu, va spun sincer ca sunt convinsa ca multi din afara trebuie sa invete de la noi de la romani. Mai bine se faceau probele la un alt laborator, de exemplu in Iasi si am fi avut mai mult de castigat. Nici un copil daca v-as citi niste mentiuni din acest raport, el este intocmit in 25 noiembrie, a fost tradus, este de mult venit, procurorii il ascundeau. Nu au recunoscut ca este la dosar, acum am vazut", a declarat Carmen Obârşanu la România TV.

Și, totuși, într-o dezvăluire care poate da peste cap totul, agenții FBI chemați în ajutor de autoritățile române arată, conform avocatei angajate de familia Melencu, că probele colectate de procurorii români au fost distruse și nu mai sunt valide. Mai mult, afirmă aceleași surse, întreaga cercetare efectuată de procurorii și criminaliștii români la fața locului a fost făcută de mântuială. În concluzie, ancheta este, astăzi, în aproape același punct în care se afla la început.

"FBI cere reaudierea lui Gheorghe Dincă şi a prietenului său Fane", a mai spus avocata Carmen Obârșanu, la România TV, adăugând că un raport al FBI se referă la profilul monstrului din Caracal.

"În final am vazut si raportul, sper ca procurorii sa fie multumiti, s-a confirmat ca Luiza nu e in liziera. Nu reiese ca Luiza e moarta. Ei au vrut sa musamalizeze", a declarat şi Monica Melencu, în studioul România TV..