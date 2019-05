ZIUA COPILULUI. Veşti proaste de 1 iunie 2019, zi celebrată de Google cu un doodle special

Ziua copilului prinde toate lunile anului dar 1 iunie e marcat în 50 de ţări, iar România se numără printre spaţiile în care aniversarea este programată în prima zi a primei luni de vară.

ZIUA COPILULUI. Anul acesta de Ziua Copilului, doar un sfert dintre angajatorii din România spun că vor acorda salariaților care au copii beneficii dedicate celor mici, precum tichete cadou (52% din total), prime în bani (26%), cadouri/coșuri cadou pentru cei mici (13%), bilete la teatru/spectacole pentru copii (5%) ori alte beneficii punctuale (4%). În același timp, aproximativ 6,5% dintre angajatori spun că vor organiza o mică petrecere pentru copiii angajaților, la birou sau într-un loc special amenajat pentru cei mici, cel mai probabil cu o zi înainte, dat fiind că în acest an Ziua Copilului e într-o sâmbătă.

Bugetul alocat de companiile care vor sărbători Ziua Copilului și vor oferi beneficii părinților se situează între 50 de lei și 250 de lei per copil. Astfel, 48% dintre respondenți acordă fiecărui părinte din echipă beneficii cuprinse între 100 și 150 lei per copil, alți 41% alocă cel mult 100 de lei pentru această ocazie, în timp ce pentru restul de 11% dintre angajatori cheltuiala totală pentru beneficiile acordate angajaților care au copii este mai ridicată, între 150 și 250 de lei per copil.

Beneficii out-of-the-box pentru angajații care au copii? Nu în România.

Doar un sfert dintre angajatori oferă sprijin financiar suplimentar, într-o formă sau alta, membrilor din echipă care au copii. Cel mai întâlnit beneficiu este că organizează periodic petreceri la care poate participa toată familia angajatului (de Paște, de 1 Iunie, de Crăciun, Family Day, teambuilding-uri etc.), conform răspunsurilor oferite de 12,5% dintre participanții la sondaj.

Alt beneficiu, acordat de 8,3% dintre respondenți, este asigurarea privată de sănătate pentru toată familia. Foarte puțini, sub 3%, sunt cei care acoperă parțial cheltuielile lunare cu creșa / bona / after school sau care plătesc o alocație lunară pentru fiecare copil. De asemenea, tot sub 3% dintre companii au spus că au organizat amenajarea unei grădinițe în sediul companiei sau într-un spațiu apropiat de locul de muncă.

Nici măcar când vine vorba de programul de lucru, angajații care au copii nu sunt mai avantajați. Doar 21% dintre angajatori spun că le oferă acestora un program mai flexibil, astfel încât să poată lucra de acasă atunci când nu au cu cine să lase copiii, în situații excepționale (probleme de sănătate, familii monoparentale etc.).

Cu toate acestea, angajatorii recunosc că salariații care au copii în întreținere sunt mai stabili profesional (35% dintre respondenți), mai responsabili și mai dedicați muncii (12,5%) sau mai motivați decât ceilalți angajați (5%). Doar 7,5% cred opusul, că sunt mai puțin implicați.

ZIUA COPILULUI, distracţii la liber

ZIUA COPILULUI 2019 Evoluţii ale unor aeronave aparţinând Forţelor Aeriene Române vor putea fi urmărite, în zilele de 1 şi 2 iunie, pe Aerodromul Clinceni din judeţul Ilfov şi pe Aeroportul Ghimbav din judeţul Braşov, în cadrul activităţilor prilejuite de Ziua Internaţională a Copilului, se arată într-un comunicat de presă transmis, vineri, de Ministerul Apărării Naţionale (MApN).



ZIUA COPILULUI 2019 Potrivit sursei citate, aeronave de tip IAR-330 Puma, C-27J Spartan şi MiG-21 LanceR vor evolua sâmbătă, 1 iunie, începând cu ora 10.00, în cadrul spectacolului aerian "Clinceni Air Show 2019", organizat de Aeroclubul României la Aeroclubul Teritorial "Aurel Vlaicu" Bucureşti - Aerodrom Clinceni.



ZIUA COPILULUI 2019 De asemenea, duminică, 2 iunie, începând cu ora 10.00, în cadrul celei de-a II-a ediţii a BrAShow, ce va avea loc la Aerodromul Ghimbav, vor evolua aeronave de tip MiG-21 LanceR, C-27J Spartan, IAR 99 Şoim şi IAR 330, precum şi aeronave civile ale Aeroclubului României şi ale Şcolii Superioare de Aviaţie şi Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare Aerospaţială "Elie Carafoli".



ZIUA COPILULUI 2019 MApN informează că accesul publicului la cele două activităţi va fi liber.

ZIUA COPILULUI 2019 "Festivalul dulciurilor" este titlul sub care se vor desfăşura la Brăila, timp de trei zile, o serie de evenimente menite să marcheze Ziua Copilului, potrivit informaţiilor furnizate de Primăria municipiului.



ZIUA COPILULUI 2019 Organizatorii promit "un regal" al bunătăţilor, care se va desfăşura pe strada Eminescu din municipiu, aici fiind amenajate mai multe căsuţe pentru comercianţii de dulciuri care vor veni cu această ocazie la Brăila.



ZIUA COPILULUI 2019 Pe lângă dulciuri, brăilenii mici şi mari se vor putea bucura şi de o serie de spectacole, care se vor deschide vineri seară cu defilarea personajelor din poveşti sau desene animate şi cu un program artistic oferit de Liceul de Arte "Hariclea Darclee", Şcoala Populară de Arte "Vespasian Lungu" şi ansamblurile "Pandora" şi "Pandora Junior" ale Asociaţiei Culturale Filo-Elene "Eleftheria".



ZIUA COPILULUI 2019 Sâmbătă sunt programate Festivalul Dansului "Ritmurile Copilăriei", spectacolul de teatru pentru copii "Cărăbuş în pădurea cu poveşti", oferit de Teatrul de Păpuşi Brăila, ateliere de pictură pentru copii, face painting şi un program artistic susţinut de Moms D-Strict, Palatul Copiilor şi Grupul "Steluţe Dunărene".



ZIUA COPILULUI 2019 Duminică vor avea loc Festival Regional "Cununa Interculturalităţii", spectacol de teatru pentru copii "Ridichea uriaşă", prezentat de Teatrul de Păpuşi, ateliere de creaţie, pictură pentru copii "Să învăţăm să mânuim păpuşi", defilarea personajelor din poveşti sau desene animate şi personaje pe catalige, iar, în final, un recital susţinut de George Petrenco şi Trupa Antic.

ZIUA COPILULUI a fost menţionată prima dată la Geneva la Conferinţa Mondială pentru Protejarea şi Bunăstarea Copiilor în august 1925, eveniment la care au participat 54 de reprezentanţi din diferite ţări. După conferinţă, multe guverne au introdus "ZIUA COPILULUI".

În 1954, UNICEF a emis o recomandare care prevedeea faptul că fiecare stat să dispună de o zi la aşa-numita "ZIUA COPILULUI".

ZIUA COPILULUI se sărbătoreşte în data de 1 IUNIE în România, China, Sua, Bulgaria, Germania, Polonia şi Republica Moldova.

Ziua Copilului. Mesaje pentru copii de trimis!

Păstrează mereu copilăria în suflet şi viaţa ta va fi mult mai frumoasă. La mulţi ani, dragul/draga mea!

Dragul/draga mea, să te bucuri de toate minunile acestei luni şi viaţa să-ţi fie mereu veselă ca acum. La mulţi ani!

Să creşti mare, sănătos şi fericit alături de părinţii tăi, care te iubesc foarte mult!

Ziua în care ai intrat în viaţa noastră a fost cea mai frumoasă! Te îmbrăţişăm cu mult drag! Toate visele să ţi se îndeplinească!

Ziua Copilului 2019. La mulţi ani, copil frumos şi bun! Să ai o viaţă plină de bucurii, norocul să te însoţească şi toate visele să ţi se îndeplinească!

Trăieşte-ţi copilăria! Nu rata aceste momente fericite, care nu se mai întorc! La mulţi ani, fiule/fata mea!

Păstrează-ţi mereu zâmbetul cald, sufletul pur şi lumina în priviri cun erau în prima zi în care m-ai văzut. La mulţi ani, copil frumos! Mama te iubeşte.

La mulţi ani, copile! Este 1 Iunie! Este ziua ta! Să creşti cu zâmbetul pe buze şi viaţa să-ţi fie asemeni unui cer senin.

La mulţi ani! Să ai parte în fiecare zi de bucuria şi mândria pe care le-am simţit eu în ziua în care te-am adus pe lume.

1 Iunie va fi mereu ziua ta. Eu ţi-am dat viaţă, dar tu mi-ai dăruit mult mai mult. Deşi ai crescut, mereu vei fi copilul meu drag. La mulţi ani şi te iubesc mult!

Ziua Copilului. Mesaje pentru prieteni!

La mulţi ani de Ziua Copilului! Să nu-ţi pierzi niciodată puritatea din suflet!

Viaţa să-ţi aducă numai bucurii, iar norocul să-ţi fie prieten nedespărţit. La mulţi ani!

Păstrează pentru totdeauna în suflet copilul din tine şi nu va fi niciodată prea târziu să te bucuri de o copilărie fericită. La mulţi ani!

Să ai mereu sufletul pur, zâmbetul gingaş şi viaţa fără griji asemenea unui copil. La mulţi ani!

Nu uita să te joci mereu, căci cea mai mare bucurie a unui copil este joaca. Aminteşte-le şi celor din jur de asta! La mulţi ani!

Nu te grăbi să creşti! La mulţi ani!

La mulţi ani copilului din tine.

Încă din 1925, s-a hotărât ca prima zi a lui Cireșar să le fie dedicată copiilor din întreaga lume. E o zi specială, menită să întărească spiritul de familie, în care micuții sunt în centrul atenției. Pe 1 iunie, este Ziua Copilului.

În 1925, la Geneva, în cadrul Conferinţei Mondiale pentru Bunăstarea Copilului, s-a stabilit ca data de 1 iunie să devină Ziua Copilului, mai exact Ziua Internaţională a Copilului. Deși marea majoritate a țărilor au adoptat această zi de sărbătoare, există și state în care, în funcție de specificul național, copiii sunt celebrați și la alte date. Prima aniversare a copiilor români a avut loc în 1950, după ce, pe 22 martie, Partidul Muncitoresc Român a luat această hotărâre. Tot în această zi, este sărbătorit și elevul premiant rom, în cadrul Zilei Internaţionale a Copilului.

De Ziua Copilului, ne distrăm în familie

După aniversarea zilei de naştere, a numelui, venirea iepuraşului şi a Moşului, data de 1 iunie are o semnificaţie aparte. E o zi specială, mult aşteptată şi trebuie marcată ca atare. Chiar dacă tu ai vrea să petreci într-un fel anume, e bine să asculţi totuşi ce-şi doreşte copilul și să-i respecți alegerea. Așa se întâmplă în toate țările lumii, în care părinții responsabili știu să-și educe copiii în spiritul vremurilor în care trăim. De când ai devenit mamă, întregul univers se roteşte în jurul copilului tău.

E şi normal să se întâmple aşa. Căci, deh, el e cel mai cel dintre toţi, e răsfăţat şi admirat de toată lumea… Dar, din exces de zel, unii părinţi au ajuns să cam exagereze. Consideră că oferindu-le copiilor ceea ce ei nu au putut avea, ba chiar mai mult, îi vor face mai fericiţi. Dar uită, în acelaşi timp, că orice recompensă e o piatră de temelie la baza educaţiei viitorului adult. Este și motivul pentru care se încearcă, din ce în ce mai mult, experienţa aniversărilor de neuitat ale Zilei Copilului în sânul familiei. Este ceea ce speciliștii numesc timp de calitate petrecut alături de copil.

Mesaje de Ziua Copilului 2019 • Sms -uri pentru 1 Iunie, – Urări si felicitări de 1 iunie

1 Iunie este cel mai bun prilej de a sărbători copilăria şi copiii, de a le oferi iubirea şi aprecierea noastră. Aceasta zi este de obicei sărbătorita cu petreceri, diverse spectacole dedicate copiilor sau cu reuniuni în aer liber ale familiilor, toate acestea dedicate micuţilor. Pentru a aduce zâmbetul pe buzele celor dragi pe care îi consideri copii, trimite-le un mesaj, un SMS, o felicitare, din cele de mai jos.

Mesaje de 1 iunie

i întotdeauna trezeşte în sufletul nostru un sentiment de melancolie, este vârsta la care mugurul omenesc de-abia se deschide la viaţa şi visează gingaş. Copiii, atât de uşor de iubit! Un zâmbet curat şi strălucitor, manuţe pline de iubire!

1 Iunie este ziua ta si a tuturor copiilor. Sa fiţi sănătoşi şi mereu cu zâmbetul pe buze. Sa va bucuraţi şi sa creşteţi frumos. La mulţi ani!

Copilăria e cadoul pe care ni-l dă viaţa. Sa ne bucuram de ea. La mulţi ani tuturor copiilor!

Copilăria e vârsta la care cea mai profunda bucurie poate fi un zâmbet curat. Copilăria e o lume aparte, plina de lumina si armonie. Să vă bucuraţi de ea, dragi copii! La multi ani de 1 Iunie!

Din suflet, pentru toţi copiii lumii, azi va dorim doar bucurii. La mulţi ani!

Dragi copii, sa păstraţi întotdeauna copilăria în suflet, ca o raza de lumina, si viaţa voastră va fi mult mai frumoasa. La mulţi ani!

Mesaje de Ziua Copilului: La mulţi ani de Ziua Copilului! Sa te bucuri de toate minunile acestei lumi!

Mesaje de Ziua Copilului: La mulţi ani tuturor copiilor si de asemenea tuturor parintilor! Sa va bucurati de copiii vostri sănătoşi!

Mesaje de Ziua Copilului: La Mulţi Ani! Sa creşti mare, sănătos si fericit alaturi de parintii tai, care te iubesc foarte mult!

Mesaje de Ziua Copilului: La Mulţi Ani! Ziua in care ai intrat in viaţa noastră a fost cea mai frumoasa! Te imbratisam cu mult drag! Toate visele sa ti se îndeplineasca!

Mesaje de Ziua Copilului: La mulţi ani, copii! Este 1 Iunie! Este ziua voastra! Multa sanatate si multe bucurii. Sa cresteti cu zâmbetul pe buze si viaţa voastră sa fie asemeni unui cer senin.

Mesaje de Ziua Copilului: La Mulţi ani, copil frumos si bun! Sa ai o viaţa plina de bucurii, norocul sa te insoteasca si toate visele sa ti se îndeplinească!

Copilaria-i un zambet, un vis, e veselie, E pasarea ce-aluneca-n zare, Si-un gand pribeag de-o vesnicie. Copilaria-i o suava floare.

De-i senin sau nor afara, De e zi sau de e seara, Nu uita sa-ti amintesti, De frumoasele povesti, Eu va spun ca nu e greu, Si copil ramai mereu.

Doresc ca viata sa aiba pentru tine numai bucurii, iar norocul sa-ti fie prieten nedespartit.

E primul si cel din urma cuvant. E tesuta-n aur si-n margaritate. Copilaria-i o adiere de vant.

Invata sa-ti traiesti copilaria, Caci ea se duce-asa rapid, De n-ai sa poti sa zici c-a fost frumoasa, Cand s-a pierdut in infinit.

Sa-ti pastrezi zambetul cald, sufletul pur si lumina in priviri ca in prima zi cand ai vazut chipul mamei. La multi ani copil frumos!

Veverita sprinteoara, da de veste iar in tara, Ca-n poiana cu izvoare, azi e zi de sarbatoare, Flori, gandaci si licurici, pasarele si pitici, Toti s-au pregatit de zor,

Viata este o flacara ce se stinge intotdeauna, dar recapata scantei de cate ori se naste un copil.

Păstrează pentru totdeauna in suflet copilul din tine; astfel, nu va fi niciodata prea tarziu sa ai parte de o copilărie fericita. La multi ani!

Pentru cea mai mare minune a vieţii mele, pentru puiuţul care mi-a adus nespuse bucurii, pentru fiecare zâmbet si fiecare îmbrăţişare îţi mulţumesc. La mulţi ani de Ziua Copilului!

Sa ai mereu sufletul pur, zâmbetul gingas si viaţa fără griji asemenea unui copil. Scoate-ti azi la iveala gingăşia din tine! La mulţi ani!

Sa ai parte în fiecare zi de bucuria şi mândria pe care le-am simţit in ziua in care te-am adus pe lume. La mulţi ani!

Sa-ti păstrezi meu zâmbetul cald, sufletul pur si lumina din privire. La multi ani copile drag!

Sunt mandra ca eşti copilul meu, mi-ai luminat sufletul si viata din prima clipa in care te-am vazut. La multi ani, puiuţul meu drag!

Un copil e cea mai mare bogatie a unui om. Nu e miracol mare mare si bucurie mai frumoasa decat aceea de a avea un copil. Pentru toti copiii lumii, La multi ani de 1 Iunie!

Viata noastra ar fi pustie fara tine, intunecata fara lumina din ochii tai, trista fara zambetul tau, iar soarele si luna nu ar mai straluci la fel fara tine. La multi ani!

Aşa eram eu la vârsta cea fericita si asa cred ca au fost toti copiii, de cand ii lumea si pamantul, măcar sa zică cine ce-a zice.

Sa nu uiţi niciodată de leapşa, de de-a v-aţi ascunselea ori de omul negru, de coatele julite si hainele vesnic murdare. Sa nu uiti de tine…

Cea mai mare bucurie a unui copil este aceea de a se juca. Si ce bucurie imensa! Asa ca nu uita sa te joci si sa le aminteşti si altora sa facă asta!

Unde parchez, unde lucrez, când ne intâlnim, de ce ai intarziat, cand e gata, penalizare, sunt obosit. Desigur, tu nu inţelegi nimic din toate astea pentru ca ai stiut sa te detasezi de lumea celor mari si sa păstrezi seninătatea copilăriei în viaţa ta.

1 Iunie este ziua ta. Eu ti-am dat viata, dar tu mi-ai dat mult mai mult. Desi ai crescut, mereu vei fi copilul meu drag. La Multi Ani si te iubesc mult!

La Mulţi Ani! Sa ai parte in fiecare zi de bucuria si mandria pe care le-am simtit eu in ziua in care te-am adus pe lume.

La Mulţi ani, copil frumos si bun! Sa ai o viata plina de bucurii, norocul sa te insoteasca, iar ghinionul sa te ocolească! Toate visele sa ti se indeplineasca!

Astăzi nu este o zi oarecare. Este ziua in care tu, copilul meu drag si scump, mi-a schimbat viata pentru totdeauna, 1 iunie, ziua in care te-ai nascut tu. La Multi Ani!

La Mulţi Ani! Ziua in care ai intrat in viata noastra a fost cea mai frumoasa! Te imbratisam cu mult drag!

La Mulţi Ani! Sa creşti mare, sănatos si fericit alaturi de parintii tai, care te iubesc foarte mult!

In afara de asta nu uitaţi, copilul este bogăţia omului sărac!

La mulţi ani tuturor copiilor si de asemenea tuturor părintilor! Sa va bucurati de copiii voştri sănătoşi!

1 Iunie este ziua ta si a tuturor copiilor. Sa fiţi sănătoşi şi mereu cu zâmbetul pe buze. Sa va bucuraţi şi sa creşteţi frumos. La mulţi ani!

Copilăria e cadoul pe care ni-l dă viaţa. Sa ne bucuram de ea. La mulţi ani tuturor copiilor!

Copilăria e vârsta la care cea mai profunda bucurie poate fi un zâmbet curat. Copilăria e o lume aparte, plina de lumina si armonie. Să vă bucuraţi de ea, dragi copii! La multi ani de 1 Iunie!

Din suflet, pentru toţi copiii lumii, azi va dorim doar bucurii. La mulţi ani!

Dragi copii, sa păstraţi întotdeauna copilăria în suflet, ca o raza de lumina, si viaţa voastră va fi mult mai frumoasa. La mulţi ani!

Mesaje de Ziua Copilului: La mulţi ani de Ziua Copilului! Sa te bucuri de toate minunile acestei lumi!

Mesaje de Ziua Copilului: La mulţi ani tuturor copiilor si de asemenea tuturor parintilor! Sa va bucurati de copiii vostri sănătoşi!

Mesaje de Ziua Copilului: La Mulţi Ani! Sa creşti mare, sănătos si fericit alaturi de parintii tai, care te iubesc foarte mult!

Mesaje de Ziua Copilului: La Mulţi Ani! Ziua in care ai intrat in viaţa noastră a fost cea mai frumoasa! Te imbratisam cu mult drag! Toate visele sa ti se îndeplineasca!

Mesaje de Ziua Copilului: La mulţi ani, copii! Este 1 Iunie! Este ziua voastra! Multa sanatate si multe bucurii. Sa cresteti cu zâmbetul pe buze si viaţa voastră sa fie asemeni unui cer senin.

Mesaje de Ziua Copilului: La Mulţi ani, copil frumos si bun! Sa ai o viaţa plina de bucurii, norocul sa te insoteasca si toate visele sa ti se îndeplinească!

Copilaria-i un zambet, un vis, e veselie, E pasarea ce-aluneca-n zare, Si-un gand pribeag de-o vesnicie. Copilaria-i o suava floare.

De-i senin sau nor afara, De e zi sau de e seara, Nu uita sa-ti amintesti, De frumoasele povesti, Eu va spun ca nu e greu, Si copil ramai mereu.

Doresc ca viata sa aiba pentru tine numai bucurii, iar norocul sa-ti fie prieten nedespartit.

E primul si cel din urma cuvant. E tesuta-n aur si-n margaritate. Copilaria-i o adiere de vant.

Invata sa-ti traiesti copilaria, Caci ea se duce-asa rapid, De n-ai sa poti sa zici c-a fost frumoasa, Cand s-a pierdut in infinit.

Sa-ti pastrezi zambetul cald, sufletul pur si lumina in priviri ca in prima zi cand ai vazut chipul mamei. La multi ani copil frumos!

Veverita sprinteoara, da de veste iar in tara, Ca-n poiana cu izvoare, azi e zi de sarbatoare, Flori, gandaci si licurici, pasarele si pitici, Toti s-au pregatit de zor,

Viata este o flacara ce se stinge intotdeauna, dar recapata scantei de cate ori se naste un copil.

Păstrează pentru totdeauna in suflet copilul din tine; astfel, nu va fi niciodata prea tarziu sa ai parte de o copilărie fericita. La multi ani!

Pentru cea mai mare minune a vieţii mele, pentru puiuţul care mi-a adus nespuse bucurii, pentru fiecare zâmbet si fiecare îmbrăţişare îţi mulţumesc. La mulţi ani de Ziua Copilului!

Sa ai mereu sufletul pur, zâmbetul gingas si viaţa fără griji asemenea unui copil. Scoate-ti azi la iveala gingăşia din tine! La mulţi ani!

Sa ai parte în fiecare zi de bucuria şi mândria pe care le-am simţit in ziua in care te-am adus pe lume. La mulţi ani!

Sa-ti păstrezi meu zâmbetul cald, sufletul pur si lumina din privire. La multi ani copile drag!

Sunt mandra ca eşti copilul meu, mi-ai luminat sufletul si viata din prima clipa in care te-am vazut. La multi ani, puiuţul meu drag!

Un copil e cea mai mare bogatie a unui om. Nu e miracol mare mare si bucurie mai frumoasa decat aceea de a avea un copil. Pentru toti copiii lumii, La multi ani de 1 Iunie!

Viata noastra ar fi pustie fara tine, intunecata fara lumina din ochii tai, trista fara zambetul tau, iar soarele si luna nu ar mai straluci la fel fara tine. La multi ani!

Aşa eram eu la vârsta cea fericita si asa cred ca au fost toti copiii, de cand ii lumea si pamantul, măcar sa zică cine ce-a zice.

Sa nu uiţi niciodată de leapşa, de de-a v-aţi ascunselea ori de omul negru, de coatele julite si hainele vesnic murdare. Sa nu uiti de tine...

Cea mai mare bucurie a unui copil este aceea de a se juca. Si ce bucurie imensa! Asa ca nu uita sa te joci si sa le aminteşti si altora sa facă asta!

Unde parchez, unde lucrez, când ne intâlnim, de ce ai intarziat, cand e gata, penalizare, sunt obosit. Desigur, tu nu inţelegi nimic din toate astea pentru ca ai stiut sa te detasezi de lumea celor mari si sa păstrezi seninătatea copilăriei în viaţa ta.

1 Iunie este ziua ta. Eu ti-am dat viata, dar tu mi-ai dat mult mai mult. Desi ai crescut, mereu vei fi copilul meu drag. La Multi Ani si te iubesc mult!

La Mulţi Ani! Sa ai parte in fiecare zi de bucuria si mandria pe care le-am simtit eu in ziua in care te-am adus pe lume.

La Mulţi ani, copil frumos si bun! Sa ai o viata plina de bucurii, norocul sa te insoteasca, iar ghinionul sa te ocolească! Toate visele sa ti se indeplineasca!

Astăzi nu este o zi oarecare. Este ziua in care tu, copilul meu drag si scump, mi-a schimbat viata pentru totdeauna, 1 iunie, ziua in care te-ai nascut tu. La Multi Ani!

La Mulţi Ani! Ziua in care ai intrat in viata noastra a fost cea mai frumoasa! Te imbratisam cu mult drag!

La Mulţi Ani! Sa creşti mare, sănatos si fericit alaturi de parintii tai, care te iubesc foarte mult!

In afara de asta nu uitaţi, copilul este bogăţia omului sărac!

La mulţi ani tuturor copiilor si de asemenea tuturor părintilor! Sa va bucurati de copiii voştri sănătoşi!

Ce facem de Ziua Copilului în București?

Evenimente Ziua Copilului - 1 iunie la Centrul Național de Fotbal Mogoșoaia

Cu ocazia zilei de 1 iunie, Ziua Copilului, în cantonamentul naţionalei va fi organizată o acţiune specială pentru copii. Aceştia sunt invitaţi alături de tricolori, iar la finalul şedinţei de pregătire vor avea posibilitatea să facă fotografii cu favoriţii lor.

Evenimente Ziua Copilului - 1uniFest

Anul acesta, pe 1 iunie, Parcul Alexandru Ioan Cuza din București va găzdui 1uniFEST, cel mai Itsy Bitsy Festival, în care aducem activități pentru toată familia, jocuri și concursuri, distracție și o mulțime de surprize! Ne vom distra de minune, timp de 12 ore, de la 8 dimineața la 8 seara, cu cele mai îndrăgite personaje Itsy Bitsy și ne vom bucura împreună de cea mai Itsy Bitsy Zi Națională din an – Ziua Copilului! Intrarea este liberă.

Evenimente Ziua Copilului - Săptămâna Copiilor la Trapped Room Escape!

Pășește împreună cu cei mici în într-o aventură memorabilă, plină de mistere și indicii ce așteaptă sa fie descoperite! Perioada: 1-7 iunie, între 10:00 și 21:30. Locația este Candyland – Escape Room Creat 100% pentru Copii. Pentru participarea la orice cameră de escape room are un preț unic de 40 lei/ persoană. Transformă această experiență într-una de neuitat pentru copilul tău.

Evenimente Ziua Copilului - Salonul Internațional de Carte Bookfest 2019, ediția a XIV-a

Dacă micuțul tău e pasionat de citit și trăiește fiecare moment magic o dată cu personajele, atunci sigur va fi încântat să meargă cu tine la Bookfest 2019. Salonul Internațional de Carte Bookfest va avea loc în perioada 29 mai – 2 iunie, la Complexul Expozițional Romexpo din București, în pavilionul B2.

Invitatul de Onoare al acestei ediții va fi Marea Britanie. Salonul Internațional de Carte Bookfest este organizat de Asociaţia Editorilor din România, sub egida Federației Editorilor din România, cu sprijinul Ministerului Culturii și Identității Naționale și al Ambasadei Marii Britanii din București.

Bookfest este cel mai important salon de carte din România şi singurul eveniment al industriei editoriale care a reuşit să capete o dimensiune internaţională marcantă. La Salonul Internațional de Carte Bookfest de anul trecut (București, 30 mai – 3 iunie 2018) au fost prezenți circa 150 de expozanți, programul celor cinci zile cuprinzând peste 400 de evenimente, de la lansări şi dezbateri până la proiecţii cinematografice şi evenimente interactive. Intrarea este liberă!

Programul de vizitare va fi următorul:

• miercuri, 29 mai — 10:00-20:00;

• joi, 30 mai — 10:00-20:00;

• vineri, 31 mai — 10:00-21:00;

• sâmbătă, 1 iunie — 10:00-21:00;

• duminică, 2 iunie — 10:00-20:00;

Evenimente Ziua Copilului - Ateliere de experimente pentru copii 4-12 ani. Experimente cu Reacție și Distracție!

Clubul Copiilor Isteți vă invită la un nou modul al atelierelor “Experimente cu reacție și distracție”. Aici veți descoperi împreună cea mai bună combinație de joacă, socializare și învățare!

Erupțiile vulcanilor sunt spectaculoase, dar oare ce se întâmplă în interiorul vulcanilor atunci când erup? Slime sau gelatină, indiferent de preferințe, copilul va învăța aici să le facă pe amândouă. Roșie sau albastră, argintie sau aurie, mov sau galbenă, cu gliter sau fără gliter. Copii își pot face culoarea dorită de slime și o vor putea lua acasă într-un recipient ermetic.

Forța vibrațiilor este una misterioasă și poate da naștere unor experiențe și jocuri dintre cele mai surprinzătoare. Dacă micuțul tău vrea să învețe cum se pot produce vibrațiile, atunci acest atelier e locul potrivit. Acest atelier îl va face pe micuțul tău să iubească lumea științei.

Cu ajutorul experimentelor fizice și chimice vor fi abordate diverse teme ce țin de natură și mediul înconjurător pe înțelesul celor mici. Împreună copiii vor pune întrebări, vor specula, vor vedea cum se întâmplă practic, iar la final vor analiza și trage concluzii pe baza observațiilor făcute în timpul experimentelor.

Evenimente Ziua Copilului - 1 Iunie la Clinceni Airshow – un spectacol dedicat copiilor!

De 1 Iunie ești așteptat împreună cu copilul tău la Clinceni Airshow, un spectacol dedicat copiilor. Demonstrația aeriană se va desfășura între orele 11:00 și 17:00. Intrarea este gratuită.Vei avea parte de:

Hawks of Romania

White Wings

Blue Wings Romania

Balon cu Aer Cald

Zboruri introductive cu avion ultraușor și planor

Zboruri în tandem cu parașuta

PROGRAMUL DE 1 IUNIE LA BUCUREŞTI

În Bucureşti, sâmbătă, în intervalul orar 11.00 - 18.00, copiii de toate vârstele sunt invitaţi să pătrundă în universul magic şi plin de aventuri din spatele porţilor Teatrului Odeon: cea de-a II-a ediţie a Zilei Copilului la Odeon.

Aventura din acest an începe cu un bilet de intrare #magicOdeon. Toţii copiii care aleg să pornească în aventură trebuie să exploreze, pe baza unei hărţi, un traseu plin de comori, învăţăminte şi, mai ales, de… spectaculos. Un "tunel magic" îi conduce către povestea măştilor de teatru, o "cărare a ghicitorilor" le pune la încercare pofta de joacă, pe o "corabie a viselor" se cufundă în marea bucuriilor, întreaga Sală Majestic le deschide o lume nouă, în care ei devin actori şi sunt, deopotrivă, fermecaţi de pe pontonul din "Auditorium Majesticum".

"Planşa micului arhitect" îi duce departe în timp, într-o călătorie în care ei sunt cei care ne arată un Teatru Odeon al viitorului, poate mai bun, desenat chiar de ei.

Scenariul evenimentului, creat de dramaturgul Mihaela Michailov, invită copiii într-un univers unic, în care, dincolo de joc şi joacă,se încearcă pregătirea publicul spectator din viitor.

Povestea o vom îndulci cu îngheţata celor de la Puro&Bio Romania şi o vată de zahăr ca din poveşti, care aduce marea cu sine, tocmai din Constanţa.

Actorii Teatrului Odeon vor fi alături în călătorie, ghidând, povestind, interpretând şi mai ales bucurându-se alături de cei suficient de curajoşi şi curioşi cât să ia parte la o aventură de neuitat.

Accesul la eveniment este gratuit, în baza unei rezervări pe site-ul Teatrului Odeon.

ATELIERE ŞI FILME LA MUZEUL ŢĂRANULUI, DE ZIUA COPILULUI

Fiindcă nu se poate 1 iunie fără joacă, la Muzeul Ţăranului este programată o zi de distracţie în ateliere şi la filme, pentru copii de toate vârstele.

Un atelier de pictură pe sticlă susţine Bogdan Herăscu între 10.00 şi 11.20. În timpul atelierelor de pictura din cadrul Atelierului de Creativitate este predată tradiţionala tehnică a zugrăvirii pe sticlă, ”veniţi pietricele şi plecaţi munticei”, spune organizatorul. Întâlnirea are loc la Atelierul de hârtie manuală, pentru copii de minimum 7 ani, maximum 80 iar numărul de participanţi este de 8 persoane.

Un Atelier de modelaj în lut propune Crina Cranta, sâmbătă, între 11.00 şi 12.30. ”Ce am putea face astăzi mai potrivit decât jocuri? Vom gândi strategii şi vom proiecta jocuri , pornind de la cele preferate, apoi vom modela figurine şi pioni, trasee şi alte elemente”, spun cei care susţin evenimentul gândit pentru 10 participanţi trecuţi de 6 ani. Costul pentru participare este de 15 lei de persoană şi se achită la atelier.

Ovidiu Simionescu vine cu un atelier de modelaj în argilă şi ceară între 11.30 şi 13.00 iar temele sunt circul, animale fantastice, compoziţii cu figuri geometrice, explorarea spaţiului cosmic şi lumea subacvatică. În cadrul fiecărei şedinţe se vor prezenta exemple de lucru din fiecare din tehnicile abordate, lucrări de maeştri şi vor avea loc discuţii pe marginea lor. Se ţine la Atelierul de hârtie manuală pentru copii cu vârste între 6 şi 10 ani.

MUZEUL ANTIPA MARCHEAZĂ ZIUA INTERNAŢIONALĂ A COPILULUI

Cu ocazia Zilei Internaţionale a Copilului, Muzeul Naţional de Istorie Naturală „Grigore Antipa” a pregătit o serie de activităţi distractive, conferinţe, ateliere de creaţie cu imaginaţie şi laboratoare de ştiinţă, precum şi o expoziţie cu animale vii, adusă la muzeu de Asociaţia „Pajura”. De la distracţia în aer liber nu vor lipsi nici carismaticii actori Tony Dumitrescu (Dilu) şi Brînduşa Ionascu (Dila), care vor însufleţi petrecerea prin jocuri, concursuri şi multe alte surprize.

Cei mici vor avea prilejul să participe la numeroase ateliere desfăşurate atât în aer liber cât şi în sălile atelier ale muzeului, precum şi la o ediţie specială a întâlnirii cu temerarii exploratori Dodi şi Roni.

Itsy Bitsy se poate lăuda că a făcut posibil ca ziua de 1 iunie să fie Zi Liberă Naţională şi organizează cel mai mare eveniment de joacă parinţi-copii din Bucureşti. Anul acesta, pe 1 iunie, Parcul Alexandru Ioan Cuza din Bucuresti va găzdui 1uniFEST, cel mai Itsy Bitsy Festival, în care aducem activităţi pentru toată familia, jocuri şi concursuri, distracţie şi o mulţime de surprize.

Este anunţată distracţie timp de 12 ore, de la 8 dimineaţa la 8 seara, cu cele mai îndrăgite personaje Itsy Bitsy.

REZIDENŢA BRD SCENA9 SĂRBĂTOREŞTE ZIUA COPILULUI

Ziua Copilului e sărbătorită la Rezidenţa BRD Scena9 de dimineaţa până seara, cu ateliere în parteneriat cu Asociaţia Da'DeCe, De basm şi Rokolectiv Festival.

Participarea e gratuită la toate atelierele. Între 11.00 şi 13.00, Care-i faza cu arta contemporană? e un atelier pentru copii şi părinţi în cadrul expoziţiei “Spaţiu (Continuare şi sfârşit)”, adresat micuţilor cu vârste cuprinse între 6 şi 8 ani. Atelierul e gândit sub forma unui exerciţiu în care spiritul de observaţie, capacitatea de a descrie obiecte, senzaţii şi forme, sau simpla curiozitate şi imaginaţia sunt tot atâtea moduri de a explora spaţiul şi lumea înconjuratoare.

Între 14.00 şi 15.00 sun anunţate Lecţii de(spre) nesupunere, un atelier pentru copiii cu vârste între 8 şi 10 ani coordonat în curtea Rezidenţei de Laura Grunberg. Înscrierile se fac printr-un mesaj privat pe pagina Rezidenţa BRD Scena9.

CARAVANA NESUPUSELOR SE OPREŞTE ŞI ÎN BUCUREŞTI

Caravana Nesupuselor (proiect De basm) se opreşte şi în Bucureşti. Copiii vor descoperi prin joc şi dialog interactiv ce înseamnă nesupunerea şi la ce este bună ea pentru pentru fiecare în parte dar mai ales pentru lume. Se vor lua la trântă cu stereotipurile cele rele, vor descoperi că succesul este de mai multe feluri iar în final vor aduce un omagiu nesupuselor din viaţa lor, arată cei de la Scena 9. De la orele 16.00, 17.00 şi 17:0.30 şi 18.30 se face Sgomot, atelier pentru copii şi adolescenţi cu vârste cuprinse între 8 şi 18 ani în holul Rezidenţei cu Cătălin Matei (Sillyconductor). Sgomot este un laborator de ştiinţe muzicale înfiinţat acum mai bine de 3 ani de Sillyconductor, sound artist din Bucureşti. Sgomot e mereu altfel, de la workshopuri bazate pe vibraţie pentru copiii cu dificultăţi de auz la ateliere de folio sau field recording pentru adolescenţi sau instalaţii interactive pentru cei foarte mici care se bucură să audă o floare râzând atunci cînd e mirosită.

BOOKFEST JUNIOR ORGANIZEAZĂ ATELIERE ŞI CONCURSURI DE ZIUA COPILULUI

În perioada 29 mai - 2 iunie Bookfest Junior se desfăşoară în acelaşi timp cu Salonul Internaţional de Carte Bookfest, la Romexpo, Bulevardul Mărăşti nr. 65-67 (Piaţa Presei Libere), Pavilionul B2, având un stand special de evenimente: Colţul de lectură Bookfest Junior amenajat de JYSK Romania. ”Bookfest Junior 2019 este un prilej pentru copii de a descoperi lumea minunată a cărţilor. Vor fi lansate cele mai aşteptate titluri pentru copii şi adolescenţi, vor fi organizate întâlniri cu autorii şi ilustratorii cărţilor. Vor avea loc atât în standul editurilor, pe scene, cât şi în standul Bookfest Junior nenumărate ateliere bilingve, de lectură creativă, festivităţi de premiere pentru concursurile de eseuri, precum şi multe activităţi de desenat, colorat şi bricolat”, arată organizatorii.

Şi Comuna Mogoşoaia sărbătoreşte Ziua Copilului. Publicul este aşteptat începând cu ora 11.00 în Parcul Mogoşoaia la o sărbătoare de poveste. ”Copiii de toate vârstele se vor bucura, rând pe rând, de o mulţime de jocuri şi jucării, ateliere de pictură, picturi pe faţă, mascote, baloane, popcorn şi vată de zahăr. De la ora 15:00, Magicianul Teo va aduce şi mai multă bucurie pe chipul celor mici cu un spectacol de neuitat! 1 iunie, o sărbătoare de tradiţie în comunitatea noastră, o sărbătoare despre copii şi copilărie, despre generozitate şi dăruire, despre inocenţă şi momente frumoase. Să ne lăsăm inspiraţi de bucuria lucrurilor simple pentru ca nu-i aşa? limita de vârstă nu există atunci când este vorba de copilul din noi…”, spun organizatorii.

ZIUA COPILULUI ÎN TIMIŞOARA

Timişorenii au întâlnire în parcul Botanic, de la ora 9.00, pentru a pregăti viitoarea generaţie de biciclişti. ”Pe 1 iunie, organizăm pentru al doilea an consecutiv Pedalarea copiilor. Până atunci, vă invităm să urmăriţi pagina Verde pentru Biciclete şi cea a evenimentului, unde vă aşteaptă surprize şi informaţii utile”, au anunţat organizatorii.

PROGRAMUL DE 1 IUNIE LA BRAŞOV

Biserica Neagră îşi deschide porţile tuturor copiilor la Braşov. În intervalele orare 10.00 - 13.30 şi 15.00 - 19.00, toţi copiii şi elevii cu vârsta de până la 18 ani vor avea accesul gratuit. Programul de vizitare al Bisericii Negre se va întrerupe între orele 13.30 - 15.00, pe durata desfăşurării în interiorul lăcaşului de cult a unei cununii religioase. În perioada verii copiii şi elevii cu vârsta de până la 18 ani beneficiază de intrare gratuită la toate cele 35 concerte de orgă care vor avea loc în Biserica Neagră.

ZIUA COPILULUI LA MUZEUL ASTRA DIN SIBIU

De ziua copilului, 1 iunie, la Muzeul ASTRA din Sibiu, are loc cea de-a XII-a ediţie a Târgului Naţional de Jucării. Proiectul îşi propune realizarea unui dialog direct, nemijlocit, între meşterii populari şi vizitatori, dar încurajarea generaţiei tinere de a cunoaşte şi proteja, de a-şi însuşi şi perpetua tradiţia culturală. Timp de trei zile, peste 25 de meşteri, artişti şi animatori, vor aduce în faţa publicului jucării realizate prin tehnici tradiţionale sau le vor reinterpreta prin tehnici moderne, cu utilizarea materialelor ecologice.

TEATRU ŞI ANIMAŢIE DE ZIUA COPILULUI LA IAŞI

La Iaşi, Kidsland Club din Iulius Mall dă petrecere de rămas bun până la dereschiderea noului spaţiu dedicat copiilor. Cei mici sunt aşteptaţi să uite de tablete, telefoane, console şi alte gadget-uri pentru câteva ore în care pot să înveţe jocurile şi joaca de odinioară cu cântece, Baba Oarba, Ţară, Ţară, vrem ostaşi, Raţele şi vânătorii, De-a v-aţi ascunselea sau Prinselea ca şi cu o paradă a mascotelor. Intrarea este 15 lei pe oră pentru fiecare copil.

Nu vor lipsi momentele de teatru şi animaţie pentru copii, presărate cu diferite meştesuguri tradiţionale prin spectacolele ”Croitoraşul” şi Hainele cele noi”, o reinterpretare a unor basme celebre. De asemenea, sâmbătă şi duminică, Asociaţia Veteres Milites va oferi vizitatorilor lecţii interactive de reconstituire istorică.