ZIUA MUNCII în bancuri: Cum face Chuck Norris gratarul şi cum face un român grătarul

ZIUA MUNCII este "celebrată" de google, dar şi în bancuri neaoşe.

Cand un barbat se declara pregatit sa preia prepararea gratarului, se declanseaza urmatoarea serie de evenimente:

1) femeia cumpara mancarea

2) femeia face salata, pregateste legumele si desertul

3) femeia pregateste carnea pentru gratar, o asaza pe o tava, impreuna cu toate celelalte ustensile necesare si o duce afara, unde barbatul sta deja asezat cu o bere in mana in fata gratarului.

Si aici vine punctul cel mai important al intregii desfasurari:

4) BARBATUL ASAZA CARNEA PE GRATAR!

5) apoi mai multe activitati de rutina, femeia aduce farfuriile si tacamurile afara

6) femeia informeaza barbatul ca, carnea mai are putin si se arde

7) el ii multumeste pentru aceasta informatie importanta si mai comanda totodata inca o bere la ea, in timp ce el se ocupa de situatia de urgenta

Si apoi inca un punct foarte important!

8)BARBATUL IA CARNEA DE PE GRATAR SI O DA FEMEII!

9) apoi urmeaza din nou rutina. Femeia aranjeaza farfuriile, salata, painea, tacamurile, servetelele si sosurile si aduce totul afara pe masa.

10) Dupa masa femeia elibereaza masa, o curata, spala vasele

Si din nou, foarte important!!!:

11) TOTI IL LAUDA PE BARBAT PENTRU CALITATILE LUI IN ARTA GATITULUI SI II MULTUMESC PENTRU MANCAREA SUPER BUNA!

12) Barbatul o intreaba pe femeie cum i-a placut faptul ca nu a fost nevoita sa gateasca si cand observa ca ea e cam botoasa, ajunge la concluzia, ca pe femei nu le poti satisface oricum niciodata.

Ziua muncii scurtează viaţa

Doi prieteni filozofeaza:

- Se stie ca o tigara fumata scurteaza viata cu 2 ore.

- O sticla de bere bauta scurteaza viata cu 3 ore.

- Dar recordul absolut il detine o zi de munca - ea scurteaza viata unui om cu 8 ore.

***

Ziua Muncii pentru Ion

- M-am angajat la o uzina si chiar din prima zi am nimerit in spital.

- Cum asa?

- Pai intru in sectie si strig:

"Ioane, arunca-mi cheia de 27!".

- Si?

- In acea sectie sunt 22 lucratori cu numele Ion...

***

Ziua Muncii...

1. Ne nastem obositi pentru a ne odihni!

2. Munca l-a creat pe om dar nici lenea nu l-a omorat!

3. Daca vezi un coleg odihnindu-se, ajuta-l!

4. Daca ti se face chef sa te apuci de munca, stai jos, odihneste-te si o sa-ti treaca.

5. Ce poti face azi nu lasa pe maine ci pe poimaine sau raspoimaine, ca poate nu mai este nevoie.

6. Un lucru care nu se rezolva de la sine in 30 de zile, nu merita sa te mai ocupi de el.

7. Munca e sanatate curata, deci sa o lasam pentru cei mai bolnavi ca noi.

8. Munca il innobileaza pe om, societatea noastra nu mai are nevoie de nobili, caci a trecut vremea lor.

9. Cine se scoala prea de dimineata doarme prea putin, e obosit si casca toata ziua.

10. Cine nu munceste nu greseste, iar cine nu greseste merita promovat.

11. Serviciul nu e crasma sa stai toata ziua in el, asa ca mai du-te acasa!

***

Directorul unei fabrici le propune muncitorilor sa lucreze in fiecare zi mai mult cu o ora pentru a creste productivitatea. Apoi ii intreaba pe angajati daca sunt de acord.

Ionescu : -Eu propun sa se lucreze cate 10 ore pe zi pentru a mari profitul companiei.

Vasilescu: -Eu zic ca putem lucra chiar 12 ore pe zi, pentru ca trebuie sa ajungem cat mai repede la nivelul concurentei.

Popescu: -Am putea sa lucram 16 ore pe zi, suntem obligati sa ne facem datoria.Gheorghe: -Eu propun sa nu mai plecam acasa deloc. Pentru ca acasa ne intalnim cu nevestele si riscam sa se nasca tampiti ca Ionescu, Vasilescu si Popescu.

***

A aparut un nou virus avand denumirea: "munca". Daca primesti vreo "munca" de la vreun coleg sau de la seful tau, sub nici o forma nu te atinge de el! Acest virus poate distruge complet viata ta personala. Daca vei considera ca ai fost infectat, ia-ti urgent haina si doi prieteni, duceti-va la primul bar si incercati sa va devirusati. Comandati trei pahare de ceva, repetati de patru ori, dupa care veti constata ca "munca" s-a sters complet din capul vostru... Trimite urgent acest e-mail cel putin la cinci prieteni. Daca observi ca nu ai cinci prieteni, atunci ai fost infectat cu virusul "munca" si acesta iti guverneaza deja viata. Motto: Oricat de mica ne e leafa, noi tot putem munci mai putin decat ne platesc ei.

***

Într-o multinaţională toţi munceau în draci.

Programul de lucru, deşi era de 8 ore, se prelungea cu mult peste, dar, nimeni nu crâcnea.Cu toţii munceau, supreavegheaţi de şef, un tip extrem de dur.

Într-o zi, însă, unul dintre angajaţi, imediat ce se face ora 17, se ridică de la birou şi se duce , aţă, la şef:

- Şefu', ştiţi, e ora 17, eu am treabă acasă, aşa că o să plec! Nevasta mă aşteaptă să cumpărăm mobilă pentru dormitorul nostru, nu pot să mai stau!

Blocat, şeful acceptă, iar angajatul respectiv pleacă din birou, în privirile mirate ale colegilor.

A doua zi, tot la ora 17, acelaşi angajat, se duce, iarăşi, la şef:

- Şefu', la 17,30 tre' să-l iau pe ăla micu' de la antrenament. Deci, am plecat ! Şi, dus a fost, fără să-i pese de colegii care au rămas la muncă.

A treia zi, povestea se repetă. Sub un pretext oarecare angajatul respectiv pleacă imediat ce se face ora 17.

Nedumerit, şeful îi întreabă pe ceilalţi:

-Bine, ăsta pleacă în fiecare zi, fix la ora 17, în timp ce voi munciţi mai departe. De ce nu faceţi scandal, de ce-l lăsaţi să plece ?!

- Ei, lăsaţi-l şefu' să plece, ştiţi, el e în concediu de odihnă !