Zlatan Ibrahimovic, mesaj demenţial la despărţirea de MLS. "Am venit, am văzut, am cucerit! Acum vă puteţi întoarce la baseball"

Zlatan Ibrahimovic, faimos pentru replicile sale geniale, nu s-a dezminţit nici de această dată. Suedezul şi-a etalat din nou aroganţa în mesajul de despărţire.

"Am venit, am văzut, am cucerit! Mulţumesc celor de la LA Galaxy pentru că m-au făcut să mă simt viu. Iar fanilor lui Galaxy le spun: l-aţi vrut pe Zlatan, l-aţi avut pe Zlatan! Povestea continuă... acum întoarceţi-vă să vă uitaţi la baseball!," a fost postarea lui Zlatan Ibrahimovic.

Acum câteva săptămâni, după ce LA Galaxy a fost eliminată din playoff, Zlatan Ibrahimovic a spus: "Ce se întâmplă de acum înainte? Nu ştiu. Dacă rămân aici, va fi benefic pentru MLS pentru că se va uita toată lumea. Dacă plec, nimeni nu-şi va aminti ce este MLS".

Zlatan Ibrahimovic este din ce în ce mai aproape de o revenire în Europa, fiind în negocieri cu Manchester United şi AC Milan.