ZODIAC CHINEZESC 2019, ANUL MISTRETULUI DE PĂMÂNT. Se anunţă un an plin de abundenţă. Ce zodii din Horoscop 2019 sunt avantajate

Zodiac CHINEZESC 2019. Ce aduce Anul Mistretului de Pamant pentru toate zodiile





ZODIAC CHINEZESC 2019, ANUL MISTRETULUI DE PĂMÂNT. Acest an este unul dintre cei mai abundenti. La dolce vita este foarte mult dorita si traita de senzualul Mistret. Motto-ul anului 2019 este “Traieste-ti viata din plin!”. Mistretul este harnic si darnic. Este foarte mandru de cavalerismul si extravaganta sa. Nu este deloc indicat sa cheltui peste masura sau sa investesti in ceva inainte de a face o analiza completa. Pot fi regretate actiunile impulsive, facute in graba.

Norocosul Mistret aduce cu el multumire si siguranta. Acesta este un an in care poti fi fericit fara sa ai nevoie de prea multe succese sau prea multi bani. Nu vor exista multe dificultati pentru aceste impliniri, iar placidul Mistret va radia bunavointa. Totusi, se recomanda o doza de prudenta in ceea ce priveste banii. Mistretul este mereu dispus la escrocherii.

Anul Mistretului iti poate aduce mai multa implicare in acte caritabile si sociale. Mistretului ii plac reuniunile sociale, asa ca te poti astepta sa-ti faci mai multi prieteni, sa participi la mai multe petreceri. Atentie la excese! Mistretului ii place sa exagereze. Cantarind fiecare actiune, vei putea face fata unor batalii considerate pierdute, ba chiar le vei putea castiga.

Zodiac CHINEZESC 2019. Anul Mistretului de Pamant pentru Sobolan

Daca devii prea increzut si rebel, risti sa nu ai prea mult succes in afaceri sau investitii. Exista riscul sa pierzi o suma mare de bani, daca nu esti atent. Sau, poate, un obiect pretios, de suflet. Munceste din greu si fa-ti planuri pe termen lung. Economiseste banii si vor veni si rezultatele. In primavara, atentia se va concentra pe casa si familie. Va fi, un an de refacere, mai ales ca prietenii si familia te vor solicita din plin si ca timp, si ca finante. In plan afectiv, pot aparea trairi contradictorii, care sa-ti complice existenta. Incearca sa fii diplomat si sa aplanezi conflictele. Pentru cei singuri, vara aduce calatorii, intalniri cu oameni noi si chiar sansa de a-si gasi jumatatea. NU este indicat sa faci schimbari radicale in viata ta. Ia fiecare etapa asa cum vine.

Zodiac CHINEZESC 2019. Anul Mistretului de Pamant pentru Bivol

In ciuda eforturilor sustinute, rezultatele din anul 2019 nu vor fi pe masura asteptarilor tale daca ai asteptari prea mari si nerealiste fata de ce este omeneste posibil sa obtii. Nu trebuie, insa, sa te ingrijorezi. Iti vei face multe cunostinte care iti vor fi de folos mai tarziu.Totul este despre a construi. Construirea unor relatii solide, construirea unei cariere solide, consolidarea sanatatii. Ia in calcul regandirea planului alimentar si de exercitii fizice pentru o mai buna stare de spirit. Prima parte a anului poate parea ca merge prost. In realitate, lucrurile vor progresa, incet, dar sigur. Daca esti singur, vara iti poate aduce o relatie armonioasa. In toamna, este posibila schimbarea locului de munca sau inceperea unui proiect nou. Un an amestecat in care unele neplaceri din familie si unele frictiuni in activitatea profesionala te pot scoate din ritm. Per total, insa, vei avea un an bun.

Zodiac CHINEZESC 2019. Anul Mistretului de Pamant pentru Tigru

Un an de reflectare asupra telurilor si drumului tau. E nevoie de multa concentrare pentru ca poti fi usor distras de alte activitati si poti da gres in procesul decizional. Trebuie sa-ti infranezi pornirile in acest an pentru ca prosperitatea si abundenta de la inceputul anului sa nu se risipeasca din cauza unor actiuni nesabuite. Fii foarte atent la investitiile facute si, mai ales, la noii asociati. In toamna, relatia de cuplu are nevoie de mai multa atentie din partea ta. Vesti bune in familie se anunta spre finalul anului.

Zodiac CHINEZESC 2019. Anul Mistretului de Pamant pentru Iepure

An amestecat, in care lucrurile par mai stralucitoare decat sunt in realitate si trebuie sa fii foarte atent si mai ales realist atunci cand promiti sau garantezi pentru altii. Dificultati nedorite pot aparea daca ai prea multa incredere in altii in loc sa iti urmaresti indeaproape interesele. Relaxeaza-te si fii atent la fiecare detaliu. E nevoie si de o concentrare asupra nevoilor celor dragi tie, in special batranilor din familie. Daca esti singur, nu este exclusa o noua relatie. In viata profesionala, foloseste-ti imaginatia la capacitate maxima. Vara poate fi aglomerata cu multe de facut si de invatata, insa rezultatele se vor vedea in toamna.

Zodiac CHINEZESC 2019. Anul Mistretului de Pamant pentru Dragon

Un an bun, in care lucrurile revin pe fagasul normal, iar norocul straluceste prin norii intunecati din timpul Anului Cainelui. Poti avea rezultate favorabile atat in viata personala, cat si in cea profesionala. Atentie, insa: NU forta lucrurile si nu iti epuiza energia. Motto-ul anului este „Rabdare!”. Primavara esti creativ si te gandesti la cum sa-ti redecorezi casa, cum sa-ti amenajezi biroul, astfel incat sa ai parte de liniste si armonie si acasa si la locul de munca. Toamna, te vei concentra mai mult pe zona profesionala. Asteapta-te la oportunitati banesti, dar si la momente romantice stralucitoare pe tot parcursul anului. Desi pot aparea si unele evenimente neplacute, per total, vei petrece si vei calatori dupa pofta inimii.

Zodiac CHINEZESC 2019. Anul Mistretului de Pamant pentru Sarpe

Un an agitat si amestecat, in care vei folosi multa energie, iar castigurile se vor ridica la nivelul eforturilor, insa e posibil ca eforturile sa fie prea mari. Poti fi urmarit de ghinion la bani, din cauza faptului ca analizezi cu superficialitate investitiile. Fii mai implicat. Poate aparea o despartire de cineva apropiat, dar nimic ce sa nu fie pentru binele tau. Nu actiona fara sa sa iei in calcul toate aspectele unei situatii. Concentreaza-te mai mult pe starea ta de bine, pe armonia de acasa, pe sanatatea fizica si emotionala. Fii mai ancorat in ceea ce se petrece ACUM, observa realitatea actuala. Vezi schimbarile care se produc in jurul tau pentru a putea lua deciziile corecte. Daca esti singur, asteapta-te sa cunosti o persoana care sa-ti schimbe ideile despre dragoste.

Zodiac CHINEZESC 2019. Anul Mistretului de Pamant pentru Cal

Un an in care succesul poate fi distrus de interferente din exterior daca te increzi prea mult pe exterior si prea putin pe tine insuti. O perturbare de intentii poate intarzia planurile facute. Investitiile si proiectele inainteaza mai anevoios decat ai vrea si trebuie sa faci si sacrificii. Dar partea buna este ca inainteaza. Daca te mobilizezi mai mult, 2019 iti poate aduce o transformare personala uluitoare. Concentreaza-te mai mult pe ceea ce esti si pe ceea ce-ti doresti de la viata. Cheia este sa fii cinstit cu tine insuti si sa accepti fiecare desocperire pe care o faci despre tine. DA, vor fi provocari. DA, vor fi intarzieri. Da, ti se va parea ca te invarti in cerc. DAR, vei ajunge acolo unde trebuie sa ajungi daca esti consecvent. Lucrurile incep sa se limpezeasca odata cu inceputul iernii viitoare. Daca esti singur, va aparea si marea dragoste.

Zodiac CHINEZESC 2019. Anul Mistretului de Pamant pentru Oaie/Capra

Un an bun pentru tine. Dupa toate neplacerile din ultimii ani, poti fi inca dezechilibrat, insa urmeaza o perioada de refacere. Relaxarea nu este totala, deoarece inca ai niste suspiciuni in ceea ce priveste cateva persoana din randul prietenilor si/sau asociatilor. Ii banuiesti de minciuna si inselaciune si esti precaut. Vestea buna a anului este ca vei avea acces la niste fonduri care iti erau interzise in trecut. Ai grija, insa, sa nu irosesti acesti bani. Gandeste in perspectiva, ce ai putea face cu ei, cum ai putea sa-i inmultesti. Desi mai pot aparea turbulente, atat in viata profesionala, cat si in cea personala, totul se poate rezolva cu mult calm. Prieteniile si relatia amoroasa au nevoie de mai multa implicare din partea ta. Nu trebuie decat sa fii putin mai organizat si sa incerci sa nu petreci prea mult timp la birou.

Zodiac CHINEZESC 2019. Anul Mistretului de Pamant pentru Maimuta

Un an activ, plin de soare, plin de ploi, asa cum este si viata. Pot aparea dispute financiare, necazuri in afaceri sau cu justitia. Si ceva probleme de sanatate par sa-ti dea batai de cap. Toate se pot rezolva, insa, dupa ce vei face cateva compromisuri. Ai de facut concesii dificile, dar nu te increde in nimeni. Nici macar in prieteni. Evita uniunile riscante, aventuroase, pentru ca nu vor avea niciun folos real, ba dimpotriva. In a doua jumatate a anului e nevoie sa-ti pastrezi picioarele pe pamant. Fii realist, odihneste-te. Nu-ti irosi energia. Vei avea nevoie de ea. Daca esti singur, in toamna se deschide sezonul „de vanatoare”. Esti pregatit pentru o noua relatie, iar sansele sa gasesti persoana ideala pentru tine sunt foarte mari.

Zodiac CHINEZESC 2019. Anul Mistretului de Pamant pentru Cocos

Pentru tine, anul Mistretului nu va fi lipsit de problemele sale si de aspecte emotionale de rezolvat, dar in mod ciudat, desi vor aparea, tu te vei simti imputernicit si optimist. Chiar a venit vremea sa fii tu insuti, indiferent cine ce crede. Munca si banii per ansamblu sunt buni. Munceste din plin si evita sa te imbogatesti prin tot felul de scheme rapide de investitie, doar asa vei vedea aurul revarsandu-se din cupa prosperitatii tale. Asociatii si prietenii de incredere iti pot da satisfactii, dar si sfaturi gresite care te pot face sa pierzi bani, deci prudenta la cine apleci urechile. Planifica-ti cu prudenta banii si nu cheltui mai mult decat produci. Indiferent ce se intampla, urmareste-ti propriile interese. Din a doua parte a anului, apar si oportunitati de calatorie, de regasire a sinelui. Daca esti singur, iarna iti poate aduce jumatatea.

Zodiac CHINEZESC 2019. Anul Mistretului de Pamant pentru Caine

Un an calm, in care se prevad castiguri financiare din speculatii sau beneficii neasteptate. Rezultatele, in general, nu vor fi atat de bune pe cat iti doresti, din cauza unor amanari si stagnari, dar si a unor cheltuieli suplimentare. Poti sa-ti faci prieteni noi, influenti. Este indicat sa-ti cultivi relatiile in acest an. Cu ajutorul cunostintelor poti profita de cateva oportunitati in plan profesional. Atentie, insa, sa nu iti neglijezi familia. De asemenea, nu te lasa doborat de griji. Vorbeste cu cei dragi daca te framanta ceva. Poti trece mai usor peste situatiile dificile. Toamna poate aduce o perioada de analiza si reflectie asupra prioritatilor tale. Daca esti singur, iarna viitoare iti poate prilejui o intalnire care sa-ti schimbe conceptia despre singuratate si dragoste.

Zodiac CHINEZESC 2019. Anul Mistretului de Pamant pentru Mistret

Un an stabil, cu castiguri si progrese. Pot aparea si cateva frictiuni in activitate sau acasa, insa niciuna nu iti va tulbura linistea. Fii precaut si cu sanatatea, intrucat pot aparea probleme de natura infectioasa. Venirea iernii iti poate aduce prieteni noi si influenti. Reteaua de cunostinte iti poate promova produsele sau ideile de afaceri si vei avea multe avantaje din acest punct de vedere. O veste importanta se anunta spre toamna. Poate fi vorba despre aparitia unui copil in familie, iar tu vei orgnaiza tot ce tine de acest eveniment.