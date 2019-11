Zodiac CHINEZESC 25 NOIEMBRIE – 1 DECEMBRIE 2019. Mesajul de la inteleptii din Orient pentru cele 12 zodii!

Anul Mistretului de Pamant este un an bun pentru toti : un climat excelent pentru afaceri, iar tot ce tine de industrie va prospera. Oamenii se vor simti mai liberi, mai usurati, iar atitudinea politicoasa a Mistretului va genera sentimentul bogatiei. Dar, in ciuda acestor aspecte favorabile, va exista si o urma de ezitare, sovaiala, de indoiala in fortele proprii.

Acest an este unul dintre cei mai abundenti. La dolce vita este foarte mult dorita si traita de senzualul Mistret. Motto-ul anului 2019 este "Traieste-ti viata din plin!". Mistretul este harnic si darnic. Este foarte mandru de cavalerismul si extravaganta sa.

Norocosul Mistret aduce cu el multumire si siguranta. Acesta este un an in care poti fi fericit fara sa ai nevoie de prea multe succese sau prea multi bani. Nu vor exista multe dificultati pentru aceste impliniri, iar placidul Mistret va radia bunavointa.

Zodiacul chinezesc exista de mii de ani si este o sursa de mare incredere de informatie respectata in Orient. Cele 12 animale din acest zodiac au similitudini cu cele 12 semne din horoscopul vestic dar sunt determinate de anul chinezesc in care te-ai nascut precum si interpretarii asiatice.

Nu stii exact ce zodie esti in zodiacul chinezesc? Verifica aici!

Iata mesajul intelept chinezesc pentru zodia ta pentru noua saptamana:

Zodiac chinezesc saptamanal Sobolan

Oamenii nu sunt chiar atat de cooperanti pe cat ti-ai dori. Insa nu trebuie sa te superi ca nu sunt de acord cu parrile tale. Incearca sa nu te instrainezi doar pentru ca nu iti fac tie pe plac. Daca ai nevoie de favoruri, nu este indicat sa le soliciti mai devreme de vineri. Risti sa fii refuzat. In plan romantic, renunta la impulsivitate. Fii mai diplomat, mai atent si mai dragastos. Weekend-ul poate fi memorabil pentru cupluri.

Zodiac chinezesc saptamanal Bivol

Pare ca nimeni nu este de acord cu tine. Si nu este vorba de tine sau de ideile tale, ci despre faptul ca unii vor pur si simplu sa iti testeze limitele. Incearca sa nu te impotrivesti sa sa mergi cu valul. Vei vedea ce transformare. In amor, lucrurile incep sa se limpezeasca spre finalul saptamanii. Daca esti singur, se poate naste o idila. Weekend-ul pare dedicat iubirii.

Zodiac chinezesc saptamanal Tigru

Nu ai nevoie de laudele celorlalti. Realizarile tale ar trebui sa fie tot ce iti trebuie pentru a te valoriza si singur. Aceasta este o saptamana in care va trebui sa inveti sa iti recunosti singur adevarata valoare, indiferent ce-ti spun ceilalti. Spre finalul saptamanii vor aparea si alte succese care sa te faca sa intelegi ca esti pe drumul cel bun.

