Zodiac CHINEZESC 9-15 NOIEMBRIE 2020. Mesajul de la inteleptii din Orient pentru cele 12 zodii!

In astrologia chinezeasca, anul 2020 este un an al belsugului, al perspectivelor pozitive si al ocaziilor favorabile. Se va caracteriza prin fluctuatii si speculatii ale pietei si, in general, ale marfurilor. Economia mondiala va intra intr-o perioada de crestere. Afacerile vor cunoaste o amplitutine maxima, bogatiile se vor acumula, iar averile se pot face usor. Totusi, acesta este si un punct important pentru investitii pe termen lung (Sobolanul aduce noroc si bogatie) si care pot aduce rezultate in alti ani mai putini buni din acest punct de vedere.

Nu stii exact ce zodie esti in zodiacul chinezesc? Verifica aici!

Iata mesajul intelept chinezesc pentru zodia ta pentru noua saptamana:

Vino in fiecare sambata pe Sfatulparintilor.ro pentru a afla mesajele intelepciunii chinezesti pentru zodia ta!

Zodiac chinezesc saptamanal Sobolan

Aceasta este o saptamana excelenta pentru a planifica calatorii, o vacanta sau sa cauti diverse optiuni de studiu. Foloseste-ti intuitia mai degraba decat sa asculti distorsiunile altora. Toata saptamana vei fi imputernicit sa faci progrese solide. Daca o relatie este in ape tulburi si trebuie clarificata, vei gas cuvintele si actiunile potrivite ca sa faci o mare diferenta. Ramai deschis in weekend.

Zodiac chinezesc saptamanal Bivol

In aceasta saptamana trebuie sa iti faci o promisiune tie insuti sa te bucuri indiferent ce iti aduce fiecare zi. Poti gasi prieteni noi in mediul social in care te invarti sau poti intalni un admirator cand te astepti mai putin. Doar asigura-te ca este genul de admirator pe care il vrei inainte de a lasa garda jos. Datoriile de familie te vor chema in weekend dar va fi distractie si acolo.

Zodiac chinezesc saptamanal Tigru

Energiile celeste ce raspund de sanatate sugereaza sa te ocupi de problemele medicale persistente sau de cele dentare. Unii isi vor modifica regimul de dieta si vor face mai multa miscare. Veti simti beneficiile acestor actiuni mai repede decat credeti. Cei singuri, dar si cei in relatii noi, trebuie sa fie la inaintare pe ringul de dans si deschisi la noi oportunitati.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.