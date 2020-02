Zodiac chinezesc LUNAR FEBRUARIE 2020. Noi energii interpretate de înţelepţii din Orient pentru zodia ta!

Zodiacul chinezesc exista de mii de ani si este o sursa de mare incredere de informatie respectata in Orient. Cele 12 animale din acest zodiac au similitudini cu cele 12 semne din horoscopul vestic dar sunt determinate de anul chinezesc in care te-ai nascut precum si interpretarii asiatice.

Anul Mistretului a fost inlocuit la 25 ianuarie 2020 cu cel al Sobolanului de Metal. In astrologia chinezeasca, anul 2020 este un an al belsugului, al perspectivelor pozitive si al ocaziilor favorabile. Se va caracteriza prin fluctuatii si speculatii ale pietei si, in general, ale marfurilor. Economia mondiala va intra intr-o perioada de crestere. Afacerile vor cunoaste o amplitutine maxima, bogatiile se vor acumula, iar averile se pot face usor. Totusi, acesta este si un punct important pentru investitii pe termen lung (Sobolanul aduce noroc si bogatie) si care pot aduce rezultate in alti ani mai putini buni din acest punct de vedere.

Iata mesajul intelept chinezesc pentru zodia ta in LUNA IANUARIE 2020:

Zodiac chinezesc LUNAR FEBRUARIE 2020 Sobolan

Este o luna buna pentru a-ti urma visurile. Poti primi vesti bune in legatura cu o noua relatie sau confirmarea unui nou job sau a unei pozitii pentru care ti-ai depus de curand candidature. Nu sunt excluse calatoriile, drumetiile sau alte activitati care implica intreaga familie. Simtul umorului te va ajuta sa depasesti multe situatii.

Zodiac chinezesc LUNA FEBRUARIE 2020 Bivol

Simti o nevoie puternica de libertate, de schimbare. Ia in considerare sa iti schimbi look-ul sau stilul vestimentar, poate sa-ti faci un tatuaj. Nu trebuie neaparat sa iti schimbi job-ul sau orasul de resedinta. Aerul proaspat se poate obtine si din schimbari mici. Vei vedea efectul cat de curand. Daca studiezi, astrele favorizeaza invataceii, deci te poti astepta sa te concentrezi usor si sa iei note mari la teste. Luna noua din 23 februarie favorizeaza viata romantica. Daca doresti sa concepi un bebelus, se pare ca este o perioada detsul de fertila. Succes! La birou poti primi recunoasterea pe care o meriti. Sunt sanse sa-ti cresti veniturile pasive dintr-o investitie facuta acum multa vreme.

Zodiac chinezesc LUNAR FEBRUARIE 2020 Tigru

Daca ai avut probleme de somn in ultimele saptamani, este o idee buna sa-ti refaci rutina somnului. Vezi ce anume din programul tau zilnic te opreste sa dormi si fa schimbarile necesare. Un Tigru odihnit este un Tigru fericit. In plan profesional se anunta schimbari de bun augur. Poate te hotarasti sa renunti la ceea ce faci acum pentru a-ti urmari o vocatie, poate vrei sa iti schimbi cu totul domeniul de activitate. In orice caz, indiferent ce alegi, urmareste-ti pas cu pas finantele, pentru a nu fi luat prin surprindere de cheltuieli. Verifica-ti si taxele, sa nu cumva sa fii uitat sa platesti vreun impozit! In plan amoros Venus face cuadratura cu Pluto, dandu-ti un aer sexy si seducator. Profita de el, indiferent daca esti singur sau intr-o relatie!

