Zodiac chinezesc OCTOMBRIE 2020. Noi energii interpretate de inteleptii din Orient pentru zodia ta!

Zodiacul chinezesc exista de mii de ani si este o sursa de mare incredere de informatie respectata in Orient. Cele 12 animale din acest zodiac au similitudini cu cele 12 semne din horoscopul vestic dar sunt determinate de anul chinezesc in care te-ai nascut precum si interpretarii asiatice.

Nu stii exact ce zodie esti in zodiacul chinezesc? Verifica aici!

Anul Mistretului a fost inlocuit la 25 ianuarie 2020 cu cel al Sobolanului de Metal. In astrologia chinezeasca, anul 2020 este un an al belsugului, al perspectivelor pozitive si al ocaziilor favorabile. Se va caracteriza prin fluctuatii si speculatii ale pietei si, in general, ale marfurilor. Economia mondiala va intra intr-o perioada de crestere. Afacerile vor cunoaste o amplitutine maxima, bogatiile se vor acumula, iar averile se pot face usor. Totusi, acesta este si un punct important pentru investitii pe termen lung (Sobolanul aduce noroc si bogatie) si care pot aduce rezultate in alti ani mai putini buni din acest punct de vedere.

Iata mesajul intelept chinezesc pentru zodia ta in LUNA OCTOMBRIE 2020:

Zodiac chinezesc LUNAR OCTOMBRIE 2020 Sobolan

Astepti cu nerabdare o imbunatatire semnificativa a veniturilor tale. Aceasta luna va fi productiva, mai ales daca vei continua cateva idei pe care le-ai inceput in trecut. Nu sunt excluse activitati legate de casa, imbunatatirea anumitor zone, cumpararea unor articole casnice. La locul de munca ocupa-te de problemele pe care le-ai lasat in urma. La nivel personal, se anunta o activitate sociala intensa.

Zodiac chinezesc LUNA OCTOMBRIE 2020 Bivol

Luna octombrie se anunta de bun augur pentru tine, in special in zona relatiilor. Eti foarte activ si te implici suta la suta in tot ce se intampla. Te vei distra si, in acelasi timp, vei consolida relatiile cu oamenii dragi. Daca esti singur, sunt sanse mari sa intalnesti potentiali parteneri. Poti pleca in calatorii sau delegatii in care sa imbini placutul cu utilul. In sfera profesionala, sunt asanse mari sa iti folosesti abilitatile pentru a putea avansa in companie.

Zodiac chinezesc OCTOMBRIE 2020 Tigru

Luna octombrie este destul de aglomerata pentru tine si s-ar putea sa simti cum energia ti se scurge in mai multe directii. Pentru a nu te epuiza complet, ar fi mai bine sa-ti faci o lista de prioritati si sa iti canalizezi energia numai spre ceea ce conteaza cu adevarat. Chiar si la locul de munca ar trebui sa rezisti tentatiei de a-ti lua tu angajamentul ca le faci pe toate. Luna octombrie este una in care trebuie sa fii ordonat si concentrat doar pe cate o sarcina. La capitolul finante, fii atent la cheltuieli. Risti sa risipesti banii pe cumparaturi impulsive.

