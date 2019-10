Zodiac CHINEZESC săptămâna 14-20 OCTOMBRIE 2019. Mesajul de la înţelepţii din Orient pentru cele 12 zodii!

Autor: Filip Stan Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Iata zodiacul chinezesc pentru saptamana 14-20 OCTOMBRIE 2019 din anul chinezesc guvernat de Mistretul de Pamant. Anul Mistretului va tine pana pe 25 ianuarie 2020 cand va fi inlocuit cu cel al Sobolanului de Metal. Anul Mistretului de Pamant este un an bun pentru toti : un climat excelent pentru afaceri, iar tot ce tine de industrie va prospera. Oamenii se vor simti mai liberi, mai usurati, iar atitudinea politicoasa a Mistretului va genera sentimentul bogatiei. Dar, in ciuda acestor aspecte favorabile, va exista si o urma de ezitare, sovaiala, de indoiala in fortele proprii. Acest an este unul dintre cei mai abundenti. La dolce vita este foarte mult dorita si traita de senzualul Mistret. Motto-ul anului 2019 este "Traieste-ti viata din plin!". Mistretul este harnic si darnic. Este foarte mandru de cavalerismul si extravaganta sa. Norocosul Mistret aduce cu el multumire si siguranta. Acesta este un an in care poti fi fericit fara sa ai nevoie de prea multe succese sau prea multi bani. Nu vor exista multe dificultati pentru aceste impliniri, iar placidul Mistret va radia bunavointa. Zodiacul chinezesc exista de mii de ani si este o sursa de mare incredere de informatie respectata in Orient. Cele 12 animale din acest zodiac au similitudini cu cele 12 semne din horoscopul vestic dar sunt determinate de anul chinezesc in care te-ai nascut precum si interpretarii asiatice. Nu stii exact ce zodie esti in zodiacul chinezesc? Verifica aici! Iata mesajul intelept chinezesc pentru zodia ta pentru noua saptamana: Vino in fiecare sambata pe Sfatulparintilor.ro pentru a afla mesajele intelepciunii chinezesti pentru zodia ta! Zodiac chinezesc saptamanal Sobolan Saptamana incepe cu oportunitati financiare si extindere profesionala. La capitolul amor, invata sa te adaptezi sis a faci si compromisuri. Daca nu te simti confortabil cu ideea de compromis, ar fi bine sa fii prudent. Spusul raspicat al sentimentelor s-ar putea sa strice intreaga atmosfera. Romantismul ar putea fi la el acasa daca ai putea fi mai diplomat. Zodiac chinezesc saptamanal Bivol Iti maresti reteaua de prieteni si cunostinte inca de la inceputul saptamanii. Socializezi foarte mult si toate acestea te pot ajuta sa sa iti atingi obiectivele profesionale. Nu este exclus ca in aceasta perioada sa intalnesti o persoana care sa te atraga din punct de vedere romantic. Weekend-ul se anunta linistit. Faci ce iti place. Nu este exclus sa mergi la cateva petreceri. Zodiac chinezesc saptamanal Tigru Atentie sporita, inca de la inceputul saptamanii! Se pare ca cineva vrea sa profite de felul tau de a fi si sa se foloseasca de tine. Nu da credit tuturor persoanelor care graviteaza in jurul tau. Uita in weekend de problemele profesionale si distreaza-te mai mult. Gaseste acele activitati care sa te linisteasca si sa-ti incarce bateriile pentru o noua saptamana de lucru. Citeste continuarea pe SFAUTLPARINTILOR. RO loading...

