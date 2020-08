Zodiac CHINEZESC saptamana 17-23 AUGUST 2020. Mesajul de la inteleptii din Orient pentru cele 12 zodii!

In astrologia chinezeasca, anul 2020 este un an al belsugului, al perspectivelor pozitive si al ocaziilor favorabile. Se va caracteriza prin fluctuatii si speculatii ale pietei si, in general, ale marfurilor. Economia mondiala va intra intr-o perioada de crestere. Afacerile vor cunoaste o amplitutine maxima, bogatiile se vor acumula, iar averile se pot face usor. Totusi, acesta este si un punct important pentru investitii pe termen lung (Sobolanul aduce noroc si bogatie) si care pot aduce rezultate in alti ani mai putini buni din acest punct de vedere.

Nu stii exact ce zodie esti in zodiacul chinezesc? Verifica aici!

Iata mesajul intelept chinezesc pentru zodia ta pentru noua saptamana:

Vino in fiecare sambata pe Sfatulparintilor.ro pentru a afla mesajele intelepciunii chinezesti pentru zodia ta!

Zodiac chinezesc saptamanal Sobolan

Nu are nici un sens sa reactivezi planuri vechi sau sa muncesti la idei invechite. Trebuie sa gasesti noi directii si autostrazi pentru a explora viata. Da, instinctul primar al tau este sa joci jocul dupa reguli de siguranta insa este exact de ce NU este nevoie la acest moment. Daca esti dornic sa revitalizezi o legatura de iubire sau sa gasesti una noua, incearca sa gandesti neconventional.

Zodiac chinezesc saptamanal Bivol

Unii dintre voi se pot simti nostalgici despre trecut in timp ce altii se vor simti nerabdatori sa paseasca si sa intampine viitorul. Indiferent in ce directie iti calatoreste mintea, nu uita ca ce conteaza saptamana aceasta este actiunea facuta in timpul prezednt. Daca ramai pe loc nu vei obtine nimic. Dupa mijlocul saptamanii, comunicarea va fi usurata si poti primi orice sfat sau ajutor ai nevoie.

Zodiac chinezesc saptamanal Tigru

Exista anumite oportunitati pozitive de munca la orizont, in special daca cauti o schimbare fundamentala. Altfel, continua asa cum esti. Este o saptamana excelenta pentru a dezvolta relatii de tot felul, in business, cu prietenii sau romantice. Daca ai fost confuz emotional, urmeaza-ti instinctul cel mai puternic. Weekendul are multe de oferit asa ca sa ramai deschis si flexibil.

