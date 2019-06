Zodiac CHINEZESC săptămâna 17-23 IUNIE 2019. Un NOU mesaj înţelept şi folositor pentru tine!

Anul Mistretului de Pamant este un an bun pentru toti : un climat excelent pentru afaceri, iar tot ce tine de industrie va prospera. Oamenii se vor simti mai liberi, mai usurati, iar atitudinea politicoasa a Mistretului va genera sentimentul bogatiei. Dar, in ciuda acestor aspecte favorabile, va exista si o urma de ezitare, sovaiala, de indoiala in fortele proprii.

Acest an este unul dintre cei mai abundenti. La dolce vita este foarte mult dorita si traita de senzualul Mistret. Motto-ul anului 2019 este "Traieste-ti viata din plin!". Mistretul este harnic si darnic. Este foarte mandru de cavalerismul si extravaganta sa.

Norocosul Mistret aduce cu el multumire si siguranta. Acesta este un an in care poti fi fericit fara sa ai nevoie de prea multe succese sau prea multi bani. Nu vor exista multe dificultati pentru aceste impliniri, iar placidul Mistret va radia bunavointa.

Zodiacul chinezesc exista de mii de ani si este o sursa de mare incredere de informatie respectata in Orient. Cele 12 animale din acest zodiac au similitudini cu cele 12 semne din horoscopul vestic dar sunt determinate de anul chinezesc in care te-ai nascut precum si interpretarii asiatice.

Iata mesajul intelept chinezesc pentru zodia ta pentru noua saptamana:

Zodiac chinezesc saptamanal Sobolan

Nu, colegii si membrii tai de familie nu se misca lent si in reluare, insa nu au determinarea si ritmul tau la acest moment. Fii rabdator cu ei. Ai nevoie de ei de partea ta ! Toata saptamana vei fi dornic si energic sa clarifici si finalizezi orice este stagnant si sa faci treaba ce trebuie facuta. O vei face dar nu te panica daca nu realizezi chiar tot tot ce iti propui.

Zodiac chinezesc saptamanal Bivol

Daca esti incapatanat nu vei face decat sa iti creezi dificultati viitoare, deci este bine sa te lasi dus de fluxul natural al vietii si sa te adaptezi la ideile oamenilor din jurul tau. Spre mijlocul saptamanii, totul va fi despre a avea rabdare cu membrii de familie mai tineri sau mai varstnici. Ei nu vad lumea in acelasi fel ca tine deci e firesc sa aiba alte comportamente sau opinii fata de tine. Spre weekend, vei simti ca esti deasupra lucrurilor si le stapanesti cum ai nevoie mai bine.

Zodiac chinezesc saptamanal Tigru

Este vorba de acele mici gesturi si vorbe de bunatate care conteaza acum si care creaza o impresie de durata. Tine minte asta cand ai de-a face cu oricine aflat in nevoie sau care iti solicita ajutorul in aceasta saptamana. Spre mijlocul ei, de tine va depinde sa te asiguri ca mediul tau de munca functioneaza cu usurinta si liber de erori. Fii in mod special atent la detalii. De ce sa nu incerci sa faci ceva diferit in acest weekend?

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR.RO.