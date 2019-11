Zodiac CHINEZESC săptămâna 18-24 NOIEMBRIE 2019. Mesajul de la înţeleptii din Orient pentru cele 12 ZODII

Anul Mistretului de Pamant este un an bun pentru toti : un climat excelent pentru afaceri, iar tot ce tine de industrie va prospera. Oamenii se vor simti mai liberi, mai usurati, iar atitudinea politicoasa a Mistretului va genera sentimentul bogatiei. Dar, in ciuda acestor aspecte favorabile, va exista si o urma de ezitare, sovaiala, de indoiala in fortele proprii.

Acest an este unul dintre cei mai abundenti. La dolce vita este foarte mult dorita si traita de senzualul Mistret. Motto-ul anului 2019 este "Traieste-ti viata din plin!". Mistretul este harnic si darnic. Este foarte mandru de cavalerismul si extravaganta sa.

Norocosul Mistret aduce cu el multumire si siguranta. Acesta este un an in care poti fi fericit fara sa ai nevoie de prea multe succese sau prea multi bani. Nu vor exista multe dificultati pentru aceste impliniri, iar placidul Mistret va radia bunavointa.

Zodiacul chinezesc exista de mii de ani si este o sursa de mare incredere de informatie respectata in Orient. Cele 12 animale din acest zodiac au similitudini cu cele 12 semne din horoscopul vestic dar sunt determinate de anul chinezesc in care te-ai nascut precum si interpretarii asiatice.

Iata mesajul intelept chinezesc pentru zodia ta pentru noua saptamana:

Zodiac chinezesc saptamanal Sobolan

O saptamana aglomerata pana miercuri. Este intelept sa iti aranjezi programul astfel incat sa nu decici prea mult timp muncii si sa iti opresti timp si pentru indatoririle casnice si romantice. Daca esti singru, dragostea pluteste in aer, mai ales spre sfarsitul saptamanii. Ai putea sa-ti intalnesti sufletul pereche. Nu rata nicio invitatie in oras.

Zodiac chinezesc saptamanal Bivol

Prima jumatate a saptamanii este favorabila intalnirilor de afaceri, semnarii de contracte. Deci mergi inainte cu incredere. Dedica urmatoarea parte a saptamanii romantismului. Esti pasional si poti reaprinde focul dragostei in relatia intima. Atentie, insa, evita sa aduci acasa de lucru peste weekend. Vei arunca cu apa rece peste scanteile declansate anterior.

Zodiac chinezesc saptamanal Tigru

Mai putina energie este disponibila in aceasta saptamana, asa ca nu o irosi. Sunt disponibile diverse oportunitati si pentru tine, profita de ele. Daca ai nevoie de o favoare, cere-o fara menajamente. Daca esti singur, atentie la stima de sine. Poti intalni oameni care sa te raneasa, oameni gelosi si posesivi care sa te faca sa te indoiesti de calitatile tale. Fii pregatit sa spui NU.

