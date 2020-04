Zodiac CHINEZESC saptamana 20-26 APRILIE 2020. Mesajul de la inteleptii din Orient pentru cele 12 zodii!

In astrologia chinezeasca, anul 2020 este un an al belsugului, al perspectivelor pozitive si al ocaziilor favorabile. Se va caracteriza prin fluctuatii si speculatii ale pietei si, in general, ale marfurilor. Economia mondiala va intra intr-o perioada de crestere. Afacerile vor cunoaste o amplitutine maxima, bogatiile se vor acumula, iar averile se pot face usor. Totusi, acesta este si un punct important pentru investitii pe termen lung (Sobolanul aduce noroc si bogatie) si care pot aduce rezultate in alti ani mai putini buni din acest punct de vedere.

Iata mesajul intelept chinezesc pentru zodia ta pentru noua saptamana:

Zodiac chinezesc saptamanal Sobolan

Bucura-te de acesta perioada fructuoasa din punct de vedere profesional. Fa-ti planuri, gandeste-te la solutii, vei vedea ca ideile tale vor fi apreciate. Sunt sanse de marire a veniturilor. In plan amoros, daca esti singur, se anunta vesti bune! Succes!

Zodiac chinezesc saptamanal Bivol

Nu trebuie sa faci lucrurile ca toata lumea. Fii original, mergi pe drumul tau. Cineva apropiat tie are nevoie de spiritul tau organizatoric pentru a-si rezolva cateva probleme. Fii alaturi de el. Spre mijlocul saptamanii este indicat sa preiei fraiele activitatii tale si sa te organizezi in asa fel incat weekend-ul sa fie rezervat odihnei si distractiei.

Zodiac chinezesc saptamanal Tigru

Eforturile si ideile tale sunt apreciate atat la locul de munca, dar si acasa. Fii recunoscator pentru ceea ce ai, arata-ti sentimentele in fata celor care te-au sustinut, care te-au incurajat si datorita carora ai putut merge mai departe. Weekend-ul dedica-l relaxarii si odihnei. Ai nevoie pentru a-ti reincarca bateriile.

