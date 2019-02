Zodiac CHINEZESC săptămânal 11-17 FEBRUARIE 2019. A început anul MISTREŢULUI de Pământ! Cum îţi merge?

Anul Mistretului de Pamant este un an bun pentru toti : un climat excelent pentru afaceri, iar tot ce tine de industrie va prospera. Oamenii se vor simti mai liberi, mai usurati, iar atitudinea politicoasa a Mistretului va genera sentimentul bogatiei. Dar, in ciuda acestor aspecte favorabile, va exista si o urma de ezitare, sovaiala, de indoiala in fortele proprii.

Acest an este unul dintre cei mai abundenti. La dolce vita este foarte mult dorita si traita de senzualul Mistret. Motto-ul anului 2019 este "Traieste-ti viata din plin!". Mistretul este harnic si darnic. Este foarte mandru de cavalerismul si extravaganta sa.

Norocosul Mistret aduce cu el multumire si siguranta. Acesta este un an in care poti fi fericit fara sa ai nevoie de prea multe succese sau prea multi bani. Nu vor exista multe dificultati pentru aceste impliniri, iar placidul Mistret va radia bunavointa.

Zodiacul chinezesc exista de mii de ani si este o sursa de mare incredere de informatie respectata in Orient. Cele 12 animale din acest zodiac au similitudini cu cele 12 semne din horoscopul vestic dar sunt determinate de anul chinezesc in care te-ai nascut precum si interpretarii asiatice.

Iata mesajul intelept chinezesc pentru zodia ta pentru noua saptamana:

Zodiac chinezesc saptamanal Sobolan

Nu te teme sa te deschizi si sa impartasesti unele din problemele pe care le poti avea in aceasta saptamana. Persoana potrivita sa auda va fi numai urechi pentru tine. Vei simti imbold sa ii urmezi unele sfaturi si acesta este un lucru bun. Nu toate durerile trebuie traite in solitudine, nu esti de fier si nici nu trebuie sa fii. Indiferent ce sfat primesti, tu sa actionezi cand simti ca este timpul potrivit. O calatorie mai lunga, o scurta excursie sau o intalnire speciala, oricare din acestea pot fi prezente in weekendul tau.

Zodiac chinezesc saptamanal Bivol

Ar parea ca saptamana este numai munca, munca si iar munca, dar dupa ce treci de jumatatea ei, lucrurile se mai lumineaza si apare si rasul iar pentru unii Bivoli apare si romantismul. Mergi dus de flux si bucura-te. In weekend, vor fi cerinte de la membrii familiei. Fa tot ce poti mai bine, dar rezerva-ti energie si ore pentru relaxare.

Zodiac chinezesc saptamanal Tigru

Vesti neasteptate te pot lua prin surprindere in aceasta saptamana. Ramai calm, pentru ca felul in care reactionezi conteaza cel mai mult. Toata saptamana vei fi ocupat sa te recuperezi pe tine insuti. Stresurile si tensiunile de la munca sau din planul studiului iti pot inceti progresul. Oricum, daca le ignori si perseverezi, energii celeste ajutatoare iti vor sustine ideile. Aspecte ce tin de familie iti vor umple weekendul.

