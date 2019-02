Zodiac CHINEZESC săptămânal 18-24 FEBRUARIE 2019. Cum e în săptămâna 3 din anul MISTREŢULUI de Pământ?

Anul Mistretului de Pamant este un an bun pentru toti : un climat excelent pentru afaceri, iar tot ce tine de industrie va prospera. Oamenii se vor simti mai liberi, mai usurati, iar atitudinea politicoasa a Mistretului va genera sentimentul bogatiei. Dar, in ciuda acestor aspecte favorabile, va exista si o urma de ezitare, sovaiala, de indoiala in fortele proprii.

Acest an este unul dintre cei mai abundenti. La dolce vita este foarte mult dorita si traita de senzualul Mistret. Motto-ul anului 2019 este "Traieste-ti viata din plin!". Mistretul este harnic si darnic. Este foarte mandru de cavalerismul si extravaganta sa.

Norocosul Mistret aduce cu el multumire si siguranta. Acesta este un an in care poti fi fericit fara sa ai nevoie de prea multe succese sau prea multi bani. Nu vor exista multe dificultati pentru aceste impliniri, iar placidul Mistret va radia bunavointa.

Zodiacul chinezesc exista de mii de ani si este o sursa de mare incredere de informatie respectata in Orient. Cele 12 animale din acest zodiac au similitudini cu cele 12 semne din horoscopul vestic dar sunt determinate de anul chinezesc in care te-ai nascut precum si interpretarii asiatice.

Iata mesajul intelept chinezesc pentru zodia ta pentru noua saptamana:

Zodiac chinezesc saptamanal Sobolan

In loc sa te invarti in cerc intr-o anumita relatie, de ce sa nu spun direct si clar ce ai de spus si sa incerci sa rezolvi lucrurile ? Saptamana este promitatoare pentru a face progrese in tot felul de relatii, in special daca esti un Sobolan de cariera si business. Va fi mai mult timp de relaxare si lasa planificatul pentru mai tarziu in saptamana, dar si in weekend.

Zodiac chinezesc saptamanal Bivol

Deschide-ti mintea spre noi idei si oportunitati. De ce sa mergi mai departe in acelasi mod vechi care nu ti se mai potrivestye cand sunt mai multe lucruri bune de oferit ? Vei progresa mai mult saptamana aceasta, in mod particular daca studiezi sau daca muncesti pentru o promovare. Dupa mijlocul saptamanii, atentia se va indrepta spre aspecte de familie. Din nou, tu esti cel care va trebui sa sorteze si rezolve totul.

Zodiac chinezesc saptamanal Tigru

Ai muncit din greu si te-ai si zorit in ultimul timp, deci este timpul sa iti intorci atentia spre sanatatea ta. Iti iei vitaminele si mineralele de care ai nevoie, te odihnesti destul, faci destule exercitii ? Este cazul sa dedici mai multe ganduri spre felul in care traiesti. Foloseste aceasta saptamana ca sa iti optimizezi rutinele zilnice spre eficienta maxima. Weekendul va fi atat relaxant cat si social.

