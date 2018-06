10 legi ale karmei care îţi modifică viaţa dacă nu le ştii

Iata care sunt cele zece legi ale karmei care te vor ajuta sa intelegi ca nu poti scapa de consecintele faptelor tale. Exact ca in proverbul din batrani: "Culegi ceea ce semeni".

1. Legea Cauza-Efect

"Semeni vant, culegi furtuna", spune o vorba din batrani. Mai devreme sau mai tarziu vom culege roadele actiunilor noastre. Daca vrei o viata linistita, fericita, in pace si iubire, exact asta trebuie sa oferi. Daca vrei prieteni buni, trebuie sa fii un prieten bun. Indiferent ce faci, Universul iti raspunde cu aceeasi moneda. Aceasta este cea mai mare lege a karmei: Legea Cauza-Efect.

2. Legea Creatiei

Viata nu vine de nicaieri. Daca vrei sa-ti cunosti sinele superior, trebuie sa faci ceva. Trebuie sa vrei sa faci ceva. Trebuie sa fii tu insuti si sa te inconjori de oamenii de care ai nevoie. Suntem cu totii una cu Universul din care facem parte.

3. Legea Smereniei

Daca nu accepti ceva, nu poti schimba. Daca ai in viata ta pe cineva care este tot timpul negativist si toxic, nu iti dai voie sa te concentrezi pe un nivel mai elevat al existentei tale. In schimb, iti traiesti viata in energie negativa care iti va altera existenta.

4. Legea Interconectarii

Totul este interconectat. Chiar si cele mai mici lucruri au semnificatia si rolul lor. Fiecare pas pe care il faci te va duce mai departe in viata. Dar, ca sa ajungi acolo, trebuie mai intai sa faci primul pas si sa faci ceea ce trebuie. Fiecare experienta de viata are propria sa insemnatate. Si e nevoie de fiecare experienta traita pentru a-ti indeplini misiunea. Viitorul, prezentul, trecutul sunt interconectate. Totul se intampla cu un motiv.

