12 sfaturi despre SĂNĂTATE pe care ar trebui să le urmezi în 2018. La punctul 9 nu te-ai fi gândit NICIODATĂ

Iata o colectie de sfaturi despre sanatate la care s-a ajuns dupa mai multe cercetari de specialitate. Urmeaza-le si tu in 2018!

Sfaturi despre sanatate #1: Recita poezii

Cercetatorii elvetieni au demonstrat ca persoanele care recita poezii cate o jumatate de ora in fiecare zi isi reduc considerabil nivelul de stres si deci si riscurile unor maladii cardiace.

Sfaturi despre sanatate #2: Studiaza

Cercetatorii californieni au descoperit faptul ca femeile cu bacalaureat sau studii superioare sunt mai putin predispuse la bolile de inima decat tovarasele lor mai putin instruite.

Sfaturi despre sanatate #3: Bazeaza-te pe inteligenta

Oamenii de stiinta englezi au publicat un studiu legat de relatia dintre coeficientul de inteligenta (IQ) si longevitate. Conform rezultatelor prezentate, pentru o perioada de 60 de ani, indivizii cei mai inteligenti au cele mai mari sanse sa moara ultimii.

Sfaturi despre sanatate #4: Ofera-ti o planta verde

Persoanele care locuiesc in zona rurala au o speranta de viata superioara celei a orasenilor. Un studiu efectuat in Japonia a demonstrat ca populatia urbana care traieste in apropierea spatiilor verzi imbatraneste mai greu.

