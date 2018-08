3 idei de reţete pentru o cină uşoară, dar savuroasă!

In seara asta este momentul sa incerci una dintre retetele de mai jos. Iti garantam noi ca n-o sa-ti para rau! In plus, vei fi gata cu cina in 20, 30 sau maximum 40 de minute.

Iata cele 3 idei de retete pentru o cina usoara, dar savuroasa.

Retete pentru o cina usoara #1. Salata de pui (20 de minute sau chiar mai putin)

Daca ai deja pregatit un pui rotisat, o punga de legume special toccata gata pentru salata si vreo doua-trei oua fierte in frigider, totul e floare la ureche!

Mod de preparare Salata de pui

Amestecati intr-un bol otetul, uleiul, ierburile (dupa gust) si un praf de sare si unul de piper (in functie de cat de condimentat va place sa mancati). Intr-un bol mai mare, puneti toate celelalte ingredient taiate sau feliate. Si turnati peste ele sosul obtinut. Amestecati usor, de jos in sus.

Valoare nutritionala: (per portie): 276 calorii: 24 g proteine, 6 g carbohidrati, 2 g fibre, 16,5 g grasimi, dintre care 3,5 g grasimi saturate, 333 mg sodiu.

Ingredientele si cantitatile le gasesti aici: