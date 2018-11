5 lucruri de neacceptat pentru care partenerul poate pune presiune într-o relaţie

Presiunea sa te filmezi cand faci amor

Indiferent daca pare o idee buna la un moment dat, daca faci un astfel de film, exista mereu pericolul sa ajunga pe mainile cui nu trebuie. Daca nu esti Kim Kardashian sunt sanse mai mari sa te simti rusinata decat sa-ti aduca faima si bani. Ce faci daca te desparti de partenerul tau si caseta cu pricina inca exista? Cu totii stim ca in anumite momente oamenii devin irationali, iar o inima ranita care are un astfel de filmulet poate face mult rau. Nu ceda niciodata presiunii, daca nu vrei sa intri in panica atunci cand lucrurile dintre voi degenereaza.

Presiunea sa (nu) faci copii

Copiii nu sunt ceva pentru care sa faci un compromis, nu-i asa? Sunt un lucru mult prea important pentru a fi trecut cu vederea. Daca unul dintre voi vrea copil in timp ce celalat nici macar nu se inchipuie ca parinte, poate ca este mai bine sa puneti punct relatiei si, fiecare dintre voi sa gaseasca pe cineva cu care sa aiba planuri comune pentru viitor.

