7 sfaturi să reduci cheltuielile casei. Punctul 4 te va UIMI

Sa presupunem ca un spirit ti-ar putea oferi o anumita suma de bani cu ajuroul careia poti ocoli criza economica, insa te intreaba: „Cum preferi sa ti-i ofer: Sa castigi mai mult in fiecare luna sau sa reduci cheltuielile cu un anumit procent luna de luna?". Daca stai putin si analizezi iti dai seama ca in ambele cazuri tu castigi bani si astfel ocolesti criza economica. Iata cateva sfaturi care te vor ajuta sa ocolesti criza economica imediat ce le pui in practica.

Asigura-te ca frigiderul tau functioneaza cum trebuie si sigur vei ocoli criza economica

Frigiderul este unul dintre cei mai mari consumatori de energie electrica din casa. Vestea buna este ca poti sa reduci consumul folosindu-te de un truc simplu: Seteaza termostatul la +4 – +5 grade in frigider si la -18 grade in congelator. Acestea sunt temperaturile optime ce asigura cele mai bune costuri de functionare. De asemenea, sterge praful de pe grilajul din spatele frigiderului o data la 6 luni. Astfel, frigiderul va functiona mai usor, iar asta inseamna un consum redus de energie.

Opteaza pentru becurile ecologice

Renunta la becurile normale in favoarea celor ecologice. Este una dintre cele mai usoare si mai eficace modalitati de a reduce consumul de energie electrica. Chiar daca initial vei scaote mai multi bani din buzunar cand cumperi aceste becuri, pe durata lor de viata vei economisi mult mai multi bani.

Nu mai irosi apa

Peste 40% din consumul de apa din gospodarie este cauzat de apa de la toaleta. Foloseste un rezervor cu buton de stop, care te va ajuta reduci consumul de apa la jumatate. Si gandeste-te cat de multi bani vei economisi de fiecare data cand tragi apa. Iar pe termen lung vei ramane cu o multime de bani in buzunar pe care ii poti folosi in alte parti.

