Academia de Ştiinţe a Securităţii Naţionale a fost desfiinţată. Argumentul Senatului: "Valoarea ştiinţifică zero"

„Se desfiinţează Academia de Ştiinţe ale Securităţii Naţionale, ca for naţional de consacrare ştiinţifică, aflată în coordonarea ştiinţifică a Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne şi Serviciului Român de Informaţii, cu sediul în municipiul Bucureşti, şos. Panduri nr.68-72, sectorul 5, în termen de 5 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea I”, potrivit unui amendament adoptat de Comisia pentru învăţământ şi Comisia de apărare ale Senatului.



De asemenea, în documentul citat se precizează că patrimoniul Academiei de Ştiinţe ale Securităţii Naţionale se distribuie proporţional cu contribuţia către cele trei instituţii tutelare care coordonează activitatea ştiinţifică a Academiei de Ştiinţe ale Securităţii Naţionale, Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne şi Serviciul Român de Informaţii, şi se stabileşte prin Hotărâre a Guvernului. Personalul Academiei de Ştiinţe ale Securităţii Naţionale se va distribui proporţional cu contribuţia către cele trei instituţii tutelare, Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne şi Serviciul Român de Informaţii, şi se stabileşte prin Hotărâre a Guvernului, şi va fi încadrat în limita numărului maxim de posturi aprobat pentru instituţia care preia activitatea acestora, beneficiind de drepturile salariale acordate, potrivit legii, pentru categoriile de funcţii din cadrul instituţiei publice respective.

„Încadrarea personalului Academiei de Ştiinţe ale Securităţii Naţionale în numărul de posturi aprobat şi pe noile funcţii din instituţia care îl preia, precum şi stabilirea drepturilor salariale aferente se realizează în termen de maximum 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea I, cu respectarea regimului juridic aplicabil fiecărei categorii de funcţii. Arhiva Academiei de Ştiinţe ale Securităţii Naţionale va fi depusă la Arhivele Naţionale ale României, Direcţia Municipiului Bucureşti, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi”, prevede actul normativ.



Propunerea legislativă este iniţiată de senatorul PMP, Traian Băsescu, şi a fost adoptată de Senat în calitate de primă Cameră sesizată cu 100 de voturi „pentru”, două „împotrivă” şi o abţinere.



„Am lansat această iniţiativă legislativă constatând inutilitatea unei instituţii care nu are decât statutul de instituţie clientelară. Această Academie a Ştiinţelor Securităţii Naţionale s-a înfiinţat în 2012 ca Academie de Ştiinţe Militare, ceea ce era cu totul altceva. Între timp, prin OUG, şi prin Hotărâri de Guvern, a devenit Academia de Ştiinţele Securităţii Naţionale, nume extrem de pompos, şi mai ales a făcut din funcţionari ai acestei academii, care puteau fi chiar şi profesori universitari, peste noapte, academicieni”, a susţinut Băsescu, în plenul Senatului. Acesta a adăugat că aceşti academicieni au rentă viageră, la fel ca membrii Academiei Române.



„Ca argument pentru desfiinţare: valoarea ştiinţifică este zero prin calitatea academicienilor acestei instituţii. Vreau să vă dau un element: există un indice de consacrare academică care se numeşte Indicele Hirsch. Vreau să ştiţi că acest indice a fost adoptat şi de instituţiile româneşti. Situaţia la ASSN – pentru domnul academician Ţegonea Petru – indicele H este 0. Pentru domnul Mihalache Sorin Dan, academicianul nostru de la Londra – indicele H este 0. Cel mai mare indice dintre cei 21 de academicieni îl are Curaj Adrian, fost ministru al Educaţiei, are indice 8, dar niciun element ştiinţific din lucrările care la-u dus la indice 8 nu este legat de ştiinţele securităţii naţionale. Ca să nu existe dubii, vreau să ştiţi că cercetători internaţionali în domeniul studiilor de securitate, ca domnul Paul Brockmann, are indice 141”, a susţinut Băsescu.

Senatorul PMP a precizat că media indicelui academic la ASSN este 2. „Această instituţie compromite ideea de învăţământ de securitate naţională în România. (...) România are suficent învăţământ militar ca să ne mai trebuiască să poluăm masiv şi învăţământul civil cu cadre didactice furnizate de academiile de învăţământ militare care au strălucit în plagiate”, a mai spus Traian Băsescu.



Senatorul PMP susţine în expunerea de motive că abrogarea Legii nr. 56/2012 are ca scop „desfiinţarea ASSN ca instituţie bugetară”. „Prin adoptarea în iunie 2015 a propunerii de modificare a Legii nr. 56/2012 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Militare, Academia a devenit propriul ordonator de credit şi propriul evaluator al rezultatelor acţiunilor sale. De asemenea, considerăm că există alte structuri cu tradiţie, cum sunt Academia Tehnică Militară, Colegiul Naţional de Apărare (CNAp) şi structuri din cadrul SRI care au excelat ca foruri de consacrare ştiinţifică şi (...) au adus o contribuţie măsurabilă la trasarea strategiei şi a securităţii naţionale”, îndeplinind cu suscces obiectivele asumate de ASSN, potrivit sursei citate.



Traian Băsescu susţine că atât timp cât a funcţionat ASSN, „s-au făcut abuzuri prin acordarea de diplome de doctorat, numele ASSN şi ale membrilor fondatori fiind implicate în scandaluri publice legate de plagiat”, la care s-au adăugat probleme legate de netransparenţa cheltuirii banului public.

Bilanţul contabil şi bugetul de venituri şi cheltuieli, care sunt informaţii de interes public, nu sunt comunicate de către ASSN (cu periodicitate), nu se cunosc fondurile de care dispune instituţia, ştiindu-se doar că Ministerul Educaţiei finanţează parţial ASSN, iar în anul 2016 fondul alocat ASSN s-a majorat de la 190.000 euro la 310.000 euro şi nu există „până la ora actuală niciun raport cu privire la activitatea de cercetare desfăşurată în sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, făcută de academicienii ASSN”, spune Băsescu. „Toate acestea aruncă cel puţin o umbră de neîncredere asupra prestigiului de care susţin că se bucură la nivelul societăţii sau al ariilor profesionale de provenienţă membrii AS SN3”, afirmă liderul PMP.