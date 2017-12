ANUL NOU: ce trebuie să faci pe 31 decembrie, AJUNUL ANULUI NOU, pentru a avea un AN NOU FERICIT!

AJUNUL ANULUI NOU este aproape, iar lumea se află în plină pregătire pentru petrecerea de Revelion. Realitatea.net vă oferă o scurtă listă de tradiții și superstiții pentru AJUNUL ANULUI NOU, dar și câteva predicții din horoscop pentru 2018. Ziua de ajun al anului nou este foarte importantă pentru toți românii, nu doar pentru pregătirile speciale care se fac în ultimele ore dinaintea revelionului, dar și pentru tot felul de tradiții și obiceiuri care trebuie respectate.

Ajunul anului nou este momentul în care cei mai mulți dintre noi sunt alături de cele mai dragi persoane, se pregătesc pentru intrarea în noul an și sunt înconjurați de dragoste, iubire, caldură sufletească și bucuria generată de prezența celor dragi.

Ajunul Anului Nou sau Revelionul este la 31 decembrie, ultima zi a anului din calendarul gregorian. În societățile moderne, Ajunul Anului Nou este sărbătorit în adunări sociale, în timpul cărora participanții dansează, mănâncă, consumă băuturi alcoolice și urmăresc focuri de artificii care marchează începutul noului an. La mulți ani!

AJUNUL ANULUI NOU – Mâncare

DIn punct de vedere culinar, ajunul anului nou este momentul în care tradiția își spune cuvântul. În ajunul anului nou, la pregătirea mesei nu pot să lipsească preparatele tradiționale pentru un asemenea moment: de la celebra salata de beouf pe care toți românii o pregătesc, la preparatele tradiționale cum ar fi sarmale, piftie, pește pregătit pentru a fi prima mancare consumată imediat după ajunul anului nou, preparate din carne de porc, fripturi și multe, multe altele.

Este o adevărată tradiție ca masa din ajunul anului nou să fie una bogată, să fie pus pe masă tot ce e mai bun și mai gustos și pregătit cu mai mare atenție pentru ca anul următor să fie unul îmbelșugat și plin de succes.

AJUNUL ANULUI NOU – gesturi, obiceiuri

Ajunul anului nou cuprinde și o serie de obiceiuri pe care trebuie să le facem fiecare dintre noi dacă suntem superstițioși și vrem să ne meargă bine anul următor, să avem parte de sănătate și de succes în plan financiar.

Ajunul anului nou trebuie să vă prindă cu bani în buzunar dacă vreți să aveți parte de ei în anul ce urmează. Un alt obicei este ca primul om care vă trece pragul casei după ajunul anului nou să fie un bărbat pentru a avea succes la bani.

AJUNUL ANULUI NOU - dragoste

Dacă vrei să ai noroc în dragoste în anul ce urmează, trebuie neaparat să porți ceva roșu în ajunul anului nou. Poate fi orice piesă vestimentară de culoare roșie, important e să o porți chiar în ajunul anului nou.

O altă regulă pentru ajunul anului nou legată de dragoste, pentru cei care sunt deja într-o relație este ca persoana iubită să fie prima pe care o felicitați după ora 12 noaptea. În plus, pentru ca să aveți noroc în dragoste în relația în care sunteți deja, trebuie neaparat să vă sărutați sub vâsc.

AJUNUL ANULUI NOU - prosperitate

Niciodată nu mătura în ajun de Anul Nou pentru ca vei alunga prosperitatea.

Nu trebuie să scoti nimic din casă, nici macar gunoiul, deoarece odată cu el arunci şi norocul. Cei care arunca lucruri în ajun vor avea casa goală tot anul.

Daca în ajun speli rufe, îţi va merge rău tot anul. De altfel, nu este bine să speli rufe pana la Bobotează, când se sfinţesc apele.

Nu folosi nici foarfecele, pentru că îţi vei tăia norocul.

La miezul nopţii, deschide larg ferestrele şi uşile casei pentru a alunga ultimele rămăşiţe de ghinion şi energii negative din 2016, pentru a nu rămâne în casă şi în anul următor, scrie ele.ro.

Dacă vrei să ai noroc, îmbracă-te în straie noi şi poartă ceva de culoare roşie.

AJUNUL ANULUI NOU - bani

Pentru a atrage bunăstarea de partea ta şi a avea noroc la bani, nu uita să ai portofelul plin şi să ţii bani în buzunare. Ai grijă, însă!

Nu cheltui bani în ajun de Anul Nou şi nici în prima zi din an, deoarece vei duce lipsă de bani tot anul.

Tot legat de bani, superstitia spune ca nu trebuie sa avem nici un fel de datorie cand incepe noul an, altfel, vom fi datori tot anul.

AJUNUL ANULUI NOU - superstiții și tradiții creștine

In orice colt al lumii ne-am afla in noaptea care face trecerea dintre ani, trebuie sa fim constienti ca fiecare tare in parte are anumite superstitii si traditii legate de Anul Nou.

La romani, conform traditiei, in noaptea de Anul Nou romanii trebuie sa faca cat mai mult zgomot pentru a alunga toate spiritele rele.

Unii romani merg chiar mai departe si obisnuiesc sa tina in buzunar o capatana de ustoroi, care are menirea de a-i feri de spiritele rele.

O alta superstitie de Revelion este aceea ca atat in ultima zi din an, cat si in prima zi a celui nou este bine sa nu facem cheltuieli si sa nu aruncam nimic din casa (inclusiv gunoiul) deoarece, o data cu el, aruncam afara din casa si norocul.

Si ca tot vine vorba de bani, exista si superstitia conform careia oamenii nu trebuie sa aiba nicio datorie pe cand incepe noul an. In caz contrar, acestia vor ramane datori intreg anul.

De asemenea, o bine cunoscuta superstitie spune ca prima persoana care va trece pragul casei in prima zi din an ne va influenta tot anul. Conform traditiei, persoanele cu parul blond sau roscat aduc ghinion in timp ce cele brunete aduc noroc. De asemenea, daca prima persoana care intra in casa este barbat, anul va fi plin de noroc, in timp ce daca femeile intra primele, acesta va fi plin de ghinion.

Conform traditiei populare, fetele nemaritate pun in Ajunul Anului Nou un fir de busuioc intr-un vas cu apa, o ramura de mar si un ban. Dimineata, fetele isi vor visa alesul cu care urmeaza sa se casatoreasca.

De asemenea, la miezul noptii, usa casei trebuie sa fie deschisa, permitand astfel anului vechi sa iasa, in timp ce cel nou sa intre.

Preluat mai nou si de romani, obiceiul cu sarutatul sub vasc este practicat in noaptea dintre ani de catre indragostiti. Acestia cred ca astfel vor fi insotiti de dragoste intreg anul.

AJUNUL ANULUI NOU - ce spun bătrânii

Batranii spun ca la trecerea dintre ani este bine ca fiecare persoana sa poarte o haina noua dar si ceva rosu, ori o alta culoare vesela pentru a atrage toate energiile pozitive.

Toate obiceiurile si superstitiile de anul nou variaza in functie de regiune si de tara. Unele dintre ele au fost modernizate in timp ce altele au fost uitate sau ignorate de cei tineri.

Mai mult, in noaptea de Anul Nou persoanele nu au voie sa doarma, iar cine nu rezista va fi somnoros tot anul. O alta datina spune ca in Ajunul Anului Nou trebuie sa ai mereu in buzunar cateva boabe de grau, pentru a fi ferit de foamete tot anul. De asemenea, trebuie sa ai si bani in buzunar pentru ca noul an sa nu te prinda sarac.

Romanii obisnuiesc sa consume peste in noaptea dintre ani, pentru a le asigura o trecere lina si usoara in anul ce urmeaza. Pe de alta parte, carnea de pasare este aducatore de ghinion. Acest lucru se datoreaza faptului ca pasarile de scurte scormonesc pamantul si il imprastie, fapt corelat cu imprastierea prosperitatii si a binelui din casa.

In noaptea dintre ani dar si pe 1 ianuarie nu se plange. Conform traditiei, persoanele care plang in prima zi a anului vor avea un an plin cu evenimente triste.

Printre cele mai frumoase obiceiuri pe care romanii le au in noaptea de Anul Nou dar si in prima zi a noului an, colindele joaca un rol extrem de important. Printre acestea trebuie neaparat sa amintim Sorcova si Plugusorul.

Totusi, in noaptea dintre ani este important sa ne punem mereu o dorinta si sa intampinam anul ce vine cu sperante mari.

AJUNUL ANULUI NOU - în funcție de regiune

În judeţul Mureş, în ajun, se fierb boabe de porumb pentru ca în anul viitor grînele să aibă bobul la fel de mare cît cel fiert.

- În Moldova gospodinele pregătesc colaci, aceştia simbolizînd bogaţia şi rodul întregii munci de peste an dar şi al celui viitor.

- Tradiţia ţiganilor spune că, de Anul Nou trebuie să fie pe masă mîncăruri care conţin fasole sau mazăre astfel vor avea noroc la bani în anul viitor după numărul boabelor pregătite.

- În noaptea de ajun şi în prima zi a anului se pot influenţa magic evenimentele viitoare, prin ritualuri menite să aducă noroc.

- Tradiţia spune că în noaptea dintre ani e bine să se mănînce bine şi să se bea vin roşu pentru ca mîncarea şi băutura să nu lipsească de pe masă tot anul.

- Tot în această noapte comorile scot flăcări şi astfel pot fi descoperite.

În noaptea Anului Nou, în Ţara Chioarului, fetele ies în ograda şi numără nouă stele. Dacă a noua stea este strălucitoare înseamnă ca şi ursitul ei va fi frumos, va fi voinic, apoi o roagă pe stea să-i aducă ursitul.

- La miezul nopţii, de Anul Nou, fetele iau de pe masa colacul ornamentat care se ţine pe masa de sărbători, îl pun deasupra capului, se aşează pe tăietor şi aşteaptă să audă un sunet dintr-o direcţie oarecare. Din partea de unde vine sunetul, din acea parte îşi va găsi ursitul.