BRAVO AI STIL ALL STARS 12 mai 2018: Nimeni nu se aştepta la decizia juriului. LIVE VIDEO KANAL D

BRAVO AI STIL ALL STARS 12 mai 2018: Tematica emisiunii din 12 mai 2018 este inedită. Fiecare concurentă a tras la sorți câte un deceniu reprezentativ în modă și va trebui să arate cât de bine poate personaliza ținuta și apariția scenică, pentru ca notele să fie cât mai mari. Bineînțeles că, vor conta și voturile publicului, ajutor pentru concurenta care va fi la un pas de eliminare.

Silvia a fost cea care a cucerit publicul în ultima perioadă și a avut cele mai multe voturi.

BRAVO AI STIL ALL STARS. O noua gala „Bravo ai Stil. All Stars” a fost sambata, 5 mai, la Kanal D. Gala cu tematica “Summer Party” nu a adus nicio eliminare, insa Catalin Botezatu a dezvaluit ca saptamana viitoare vom avea o concurenta eliminata. Cele 7 concurente ramase in competitie au dat startul petrecerilor estivale, propunand tinute noi, sexy, fresh.

Concurenta care a adunat cele mai multe puncte din partea juratilor este Alina, cu 19 puncte, pe locul secund, la egalitate, s-au clasat Silvia, Iuliana si Marisa, cu cate 13 puncte fiecare, iar pe locul trei este Denisa, cu 12 puncte. Silvia a ocupat locul 1 in clasamentul publicului.

Denisa este eleva in ultimul an la liceul teoretic "Alexandru Vlahuta" din Capitala. Joi seara, elevii liceului Alexandru Vlahuta din Capitala s-au reunit pentru a celebra finalul celor patru ani de liceu. Petrecerea a avut loc la un important centru de evenimente din zona Pipera iar adolescentii au petrecut pana dimineata.

Printre acestia s-a numarat si Denisa Potecaru, cunoscuta fanilor "Bravo, ai stil!" inca de anul trecut, de cand a participat in sezonul doi al show-ului. Denisa a ales o tinuta alba, eleganta si nonconformista.

BRAVO AI STIL ALL STARS 12 mai 2018: Trei ex-câștigătoare în concurs

Silvia, Marisa și Iuliana sunt cele trei câștigătoare ale sezoanelor trecute ale emisiunii Bravo, ai stil!, iar jurații au mari așteptări de la ele. Desigur, câștigătoarea BRAVO, AI STIL! ALL STARS ar putea fi o surpriză pentru toată lumea.

În concurs mai sunt 7 concurente, iar până la finala din luna iulie se pot produce schimbări și răsturnări de situație.

BRAVO AI STIL ALL STARS 12 mai 2018: Reacția Denisei după eliminarea Larisei

Denisa nu s-a sfiit in a-si arata fericirea dupa eliminarea Larisei si a gasit prilej de a sarbatori "dreptatea", asa cum spune concurenta.

"Sunt fericita pentru ca s-a facut dreptate. Eu sunt un om bun, nu ma bucur cand i se intampla ceva rau unui om, s-a intamplat ceva corect (concurenta face referire la eliminarea, din competitie, a Larisei - n.r.). lupt pentru asta, pentru corectitudine. Traiasca corectitudinea! (...) De-asta a si iesit (Larisa – n.r.), pentru ca nu este o fata stilata deloc. A inceput sa jigneasca si sa faca niste chestii groaznice", a spus Denisa, imediat dupa Gala "Latino Party".

Intrebata de Ilinca Vandici daca ea chiar se bucura ca Larisa a fost eliminata, Denisa a raspuns prompt. "Nici nu ma asteptam sa mi se intample o asemenea minune!", a spus concurenta.

Maurice Munteanu: "Cel mai multi imi place cum se vad pantofii negri pe acesti ciorapi nude, pentru ca imi ofeera senzatia de picior tip manechin”

In fata juratilor, styling-ul Silviei a atras comentarii interesante, din partea acestora. Efectul de manechin creat de combinatia cromatica cromatica a pantofilor negri, cu ciorapi nude, facut de Silvia este apreciat.

“Cel mai multi imi place cum se vad pantofii negri pe acesti ciorapi nude, pentru ca imi ofera senzatia de picior tip manechin. (…) Imi place ce se vede! (…) Este un look care te prinde. Tinuta are si o chestie catolica, are si o chestie sexy, dar are si o chestie un pic artificiala datorita acestui body nude … Imi place foarte mult ce-ai facut azi, Silvia!”, este comentariul juratului Maurice Munteanu.

BRAVO AI STIL ALL STARS 12 mai 2018:. Imn original

Antonia a fost muza lui Alex Velea cand a conceput piesa.

“M-am gandit ca aceasta emisiune are nevoie de un imn super fresh. Desigur ca am avut si o muza in compunerea acestuia – iubita mea, Antonia. Ea este mereu sursa mea de inspiratie. Si ea, la randul ei, este indragostita de moda si de tot ceea ce inseamna noutatile in fashion”, spune Alex Velea.