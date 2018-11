CĂLĂUZIRE ZILNICĂ Arhanghelul Mihail. Pe ZODII, pentru VINERI 23 NOIEMBRIE 2018. Mesajul şi rugăciunea zilei pentru TINE!

Cu totii avem probleme in viata, provocari, indoieli, intrebari dar orice problema vine cu o solutie. Arhanghelul Mihail este ne este ajutor, prieten, partener in vremuri grele si protector. Ori de cate ori te simti singur sau in nevoie de ajutor, cheama-L si vei fi ajutat. Ii multumim cu iubire Arhanghelului Mihail pentru mesajele zilnice!

Arhanghelii sunt fiinte magnifice spirituale care vibreaza la o frecventa si lumina incredibil de ridicata. Fiecare Arhanghel activeaza atribute si calitati specifice ale Creatorului si a Tot-Ceea-Ce-Este prin imensa iubire pe care o poarta.

Arhanghelii servesc conform vointei divine si misiunea lor este sa ajute umanitatea si sa o acordeze la vibratiile inalte.

Arhanghelul Mihail este un arhanghel foarte puternic al carui rol principal este sa ne asigure protectie si raspunsuri clare la intrebarile noastre. El este nelimitat in timp si spatiu, fiind deci capabil sa fie alaturi in acelasi timp de fiecare om si de experientele si nevoile sale.

Fiecare din noi avem liberul arbitru de a ne alege propriile experiente ce aduc contributie la calatoria noastra pe Pamant si, deci, la evolutia noastra.

Un Arhanghel nu va interveni, asadar, niciodata pentru noi daca noi nu o cerem. Insa de indata ce i se cere ajutorul, va aparea si ne va calauzi prin semne, intuitii, mesaje mai mult sau mai putin subtile sau directe, in functie de situatie si necesitate.

Arhanghelii sunt coordonatorii ingerilor nostri pazitori personali.

Numele Arhanghelului Mihail inseamna "cel ce este asemenea lui Dumnezeu". Cand lucram cu el, lucram de fapt cu mana dreapta a Creatorului.

Calauzirile sale sunt intotdeauna limpezi precum cristalul iar a avea incredere in El este un lucru intelept.

Puteti citi mai multe despre acesta in cartea scrisa de Doreen Virtue numita "Miracolele Arhanghelului Mihail, un indrumar despre ingerul curajului, protectiei si pacii".

Primeste-ti mesajul aferent zodiei tale si ramai in energia a ceea ce citesti.

Daca ti se repeta acelasi mesaj zile consecutive sau de mai multe ori intr-o saptamana, inseamna ca este un mesaj important pentru tine ce iti este retransmis ca sa il primesti cu adevarat.

Vei simti cu siguranta ce rol are acest mesaj pentru tine in aceasta zi, cu ce te va ajuta, cum te va imputernici, la ce intrebare sau dubiu sufletesc iti va fi de folos! Repeta astazi si rugaciunea primita de cateva ori. Sufletul tau iti va fi recunoscator.

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru nativii din zodia BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

RETRAGERE – NU MAI ESTE DISTRACTIV, PLEACA!

Arhanghelul Mihail iti cere imperios sa te detasezi de drama asociata cu o anumite situatie specifica. A sosit timpul sa te retragi si sa iesi din aceasta situatie.

Sabia iti este prezentata simbolic de Arhanghelul Mihail ca strigat pentru a actiune definitiva. Ai cerut instinctiv ingerilor, Universului, ghidare si asistenta pentru o anumita situatie pe care o ai acum in viata ta. Te-ai intrebat de nenumarate ori ce curs al actiunilor este mai bine sa urmezi. Uneori te-ai simti ca si cum esti inghetat, amortit, neimpamantat si temator, stari care te-au impiedicat sa iei decizii si sa mergi inainte spre o noua directie. Arhanghelul Mihail iti raspunde aici nesigurantelor tale si dezorientarii cauzate de situatie si de ce simti tu pentru ea si te sfatuieste sa "pleci". Arhanghelul Mihail intelege ca aceasta este una din cele mai dificile variante si ca esti prins in situatie si simti multe emotii grele. Insa esti sfatuit sa iti retragi energia din situatie pentru o perioada scurta de timp pentru ca efectiv sa iti dai o pauza ca sa te poti simti mai in pace si sa iti recapeti puterea interioara. Arhanghelul Mihail si echipa sa de ingeri vor lucra cu toti oamenii implicati pentru a va livra cea mai buna rezolutie posibila pentru situatie. Daca tu decizi sa te retragi complet din relatie sau situatie, Arhanghelul Mihail va merge impreuna cu tine, dandu-ti curaj si putere.

SEMNIFICATII ALTERNATIVE: un final de contract / vremea pentru un inceput proaspat / mergi in aer proaspat ca sa te clarifici / urmeaza o directie noua / job nou / relatie noua / este necesar un final ca sa vina un nou inceput bun / nu te implica intr-o situatie tensionata sau conflictuala / drama nu are legatura cu tine deci stai departe de ea / acceptare – trebuie sa accepti o situatie exact asa cum e / modifica-ti asteptarile sau renunta la ele / ai nevoie de pace si eliberare / reinventeaza-te si iubeste-te pe tine mai intai.

Rugaciune: Arhanghelul Mihail, iti multumesc ca ma ajuti sa am incredere in instinctul meu si in deciziile mele. Eu eliberez toate subiectele, blocajele si fricile asociate cu schimbarea. Imi dau voie sa cresc si sa evoluez in fiecare zi si imi asum responsabilitatea pentru viata ta si starea mea de bine. Ma simt ghidat si protejat de Tine in fiecare zi a vietii mele. Multumesc!

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru nativii din zodia TAUR (20 aprilie – 20 mai)

IMPAMANTARE – FII AICI, FII ACUM, APARTINE!

Arhanghelul Mihail pune lumina sa pe importanta impamantarii pentru ca tu sa fii in totalitate prezent in AICI si ACUM.

Sabia si scutul sunt simboluri oferite tie de Arhanghelul Mihail ca instrumente puternice de eliberare de stres. Practicarea zilnica a impamantarii te asista in a ramane centrat si echilibrat in timpul tuturor circumstantelor ce se prezinta peste zi. In fiecare dimineata, cand te ridici din pat vizualizeaza un sistem de ancorare care iese din ambele tale talpi si se duce direct in jos si se conecteaza puternic cu centrul cristalin al Mamei Pamant. Tine minte ca intentia ta divina este foarte puternica. Este suficient sa vizualizezi cu aceasta intentie si ancorarea are loc! A avea picioarele bine infipte in pamant imbunatateste focusul, concentrarea si te ajuta sa gandesti eficient in solutionarea problemelor in formula optima. Daca oricand te simti cu capul in nori, coplesit, pierdut, in mare graba, neproductiv sau temator, cheama-l pe Arhanghelul Mihail sa te reimpamanteasca. Spune "Arhanghele Mihail, te rog ajuta-ma sa ma impamantezi acum. Asa sa fie si asa si este!". Respira adanc numarand in gand pana la 10, tine respiratia numarand pana la 10, expira numarand pana la 10 si tine din nou respiratia numarand pana la 10. acum stii ca esti in totalitate prezent din nou in energia acestui Pamant.

SEMNIFICATII ALTERNATIVE: esti ajutat daca ai gandirea imprastiata, memorie slaba / primesti vindecare de cristal / munca cu pamantul, gradinarit, plimbat pe plaja sau in parc sau paduri iti sunt benefice / cumpara teren / focusare, concentrare, prioritizare / fii aproape de o persoana ce este din zodie de pamant / urmeaza o detoxifiere fizica si energetica / consuma fructe si legume organice, plante, arome ale pamantului, uleiuri esentiale pure, esente florale Bach.

Rugaciune: Arhanghelul Mihail, iti multumesc pentru ca ma impamantezi perfect in aici si acum. Corpul meu fizic si spiritual sunt in totala armonie. Imi petrec fiecare zi cu atentia de a avea energiile impamantate. Iti multumesc ca ma sustii sa am claritate in gandire si focusare pe ceea ce este important pentru mine.

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru nativii din zodia GEMENI (21 mai – 20 iunie)

PROTECTIE PENTRU FAMILIE – UN CURCUBEU BINECUVANTAT

Arhanghelul Mihail te sfatuieste sa invoci spectrul de lumina curcubeu. Acesta va aduce protectie si binecuvantare familiei tale si celor pe care ii iubesti.

Acesta este un instrument scut puternic de protectie. Este timpul sa lucrezi cu energia magica a razei de curcubeu alcatuita din cele 7 raze de culori. Lucrand cu spectrul curcubeu este de 7 ori mai protector decat folosind doar lumina alba. Arhanghelul Mihail iti sugereaza sa folosesti lumina curcubeului pentru protectie atunci cand te surprinzi a fi ingrijorat pentru cei dragi, in special pentru copii. Vizualizeaza persoana inconjurata de culorile curbubeului si cere Arhanghelului Mihail sa ii tina in siguranta si sa le umple ziua cu frumos si bucurii. In cazul in care esti ingrijorat mai mult pentru un membru de familie, plaseaza-i fotografia pe altarul tau angelic si pune alaturi o imagine cu un curcubeu, apoi aprinde o lumanare si invoca pe Arhanghelul Mihail si ingerii pazitori ai acelei persoane sa te asiste in aceasta situatie. Acest ritual poate fi efectuat pentru oricine caruia vrei sa ii trimiti multa siguranta si protectie. Seteaza o intentie ca Arhanghelul Mihail calauzeste si pazeste persoana si ii trimite pe cale binecuvantari. Si asa si este!

SEMNIFICATII ALTERNATIVE: iubire materna / sangele apa nu se face / o persoana draga te saluta din Rai / primesti protectie de la stramosi / apare o mostenire in ecuatie / posibilitatea unui nou copil / spiritele ghizi sunt alaturi de tine / esti binecuvantat cu ceva special

Rugaciune: Arhanghelul Mihail, iti multumesc pentru ca imi mentii familia in siguranta si binecuvantata. Copiii mei sunt in siguranta si binecuvantati. Animalele de companie sunt in siguranta si binecuvantati. Copiii mei nenascuti sunt in siguranta si binecuvantati. Iti multumesc cu recunostinta.

