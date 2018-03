Cântăreaţă celebră de la noi, probleme grave de sănătate după ce a născut. "Mă doare foarte tare!"

Alessia a mers la un medic care i-a spus că se confruntă cu o problemă serioasă: are hernie de disc, iar o căzătură pe gheață i-a agravat și mai rău situația.

"Durerile au început acum câţiva ani buni. Aşa tare nu m-a durut niciodată cum mă doare acum, sincer. Aveam recomandare de la medic să nu rămân însărcinată, dar s-a întâmplat. Am stat la pat în ultima perioadă de sarcină, dar după ce am născut, cu creşterea lui Alvin, s-au agravat problemele şi… abia mai merg acum, sincer. Mă doare foarte tare, pentru că îl ţin pe Alvin în braţe… are aproape 7 kg" a spus Alessia.

Alessia, la un pas de depresie, imediat după naştere. "Plâng zilnic. Nu văd motive să fiu fericită"

"Anul trecut, în iarnă, m-am lovit, am căzut pe gheaţă şi m-am lovit exact lângă coloană, prin aprilie. Am rămas însărcinată şi cu luare în greutate şi creşterea burticii s-au agravat şi durerile", a mai completat Alessia.