Carla's Dreams, al treilea concert la Arenele Romane. Vezi cât costă un bilet

Carla's Dreams va prezenta publicului piese noi, dar și alte piese deja îndrăgite de fanii artiștilor, într-un show numit "Monomaniac".

"Sunt multe feluri de a anunța un concert. Mai pompos sau mai simplu. Dar ținând cont că este al treilea de acest tip - considerăm că ne putem permite să spunem că este tradiție deja. Așadar:

Carla's Dreams – "MONOMANIAC"

Arenele Romane, 5 mai.

Vă așteptăm! Și

V-am cuprins! ,)", au spus Carla's Dreams.

În 2017, Carla's Dreams a susținut un concert în fața a peste 5.000 de fani la Arenele Romane pentru lansarea albumui "Antiexemplu", iar în 2016, un eveniment sold out pentru lansarea albumului "NGOC".

Albumul "Antiexemplu" include si doua colaborari cu INNA pentru piesa "Tu si eu", un remake al unei piese Carla's Dreams – "Inima mea", impreuna cu Delia, precum si noi precum "Formula Apei", "Animal de prada".

Show-ul Carla's Dreams de la Arenele Romane a fost regizat 100% de artisti si a cuprins mai multe elemente spectaculoase: 150 de Carla's Dreams pe scena si intr-o anticamera speciala organizata in backstage, "Join the Buzz" – live conversation pentru prima data la un concert in Romania (dialogul fanilor cu cei 150 de personaje), INNA a intrat pe Skype sa le faca o surpriza artistilor si fanilor lor si au cantat impreuna "P.O.H.UI.".

Anul trecut, Carla's Dreams a acumulat 1 milion de abonați pe propriul canal de YouTube unde au peste 530 000 000 de milioane de vizualizări. Cu această ocazie, artiștii au decis să lanseze piesa "Frica" drept cadou pentru fanii. Este al doilea canal de YouTube din România la categoria artiști, pe locul 1 fiind INNA, cu peste 3 milioane de abonați.

Carla's Dreams a câștigat patru premii în cadrul Media Music Awards: Best Song "Imperfect", Best Group, Spring Hit "Antiexemplu" și Summer Hit "Până la sânge".

In 2016, Carla's Dreams a sustinut primul concert la Arenele Romane, unde a avut ca invitati speciali pe Loredana Groza, Delia, Antonia si a lansat albumul "NGOC".

Biletele se gasesc online pe www.iabilet.ro si in reteaua iabilet.ro/retea: Magazinele Flanco, Metrou Unirii 1 langa casa de bilete Metrorex, Magazinul Muzica, Magazinele IQ BOX - Telekom, Cafe Deko, Club Vintage, Club Quantic, Hard Rock Cafe, Expirat Halele Carol (18-22h), Agentiile Perfect Tour, Magazinele Uman, pe terminalele ZebraPay, pe aplicatiile de IOS si Android iaBilet dar si in ziua concertului la intrare in limita locurilor disponibile.

Biletele au următoarele preţuri:

- earlybird pana pe 15 martie: 180 lei Cat A, 139 lei Cat B, 79 lei cat C

- presale 1 pana pe 15 aprilie: 209 lei Cat A, 159 lei Cat B, 89 lei cat C

- presale 2 pana pe 5 mai: 219 lei Cat A, 169 lei Cat B, 99 lei cat C

- in ziua concertului: 229 lei Cat A, 179 lei cat B, 100 lei cat C

Harta Locatie: www.bestmusic.ro/harta-bilete.jpg

Categoria A: cu loc in tribuna sectoarele K si E, categoria B: fara loc in fata scenei, categoria C cu loc pe scaun sau fara loc (in picioare), in spatele Categoriei B, in Arena. Biletele cu loc nu au numere alocate, scaunele fiind ocupate in ordinea sosirii. Organizatorii au pus in vanzare cu 10% mai putine locuri decat capacitatea locatiei pentru confort sporit al spectatorilor. Cumparati-va bilete din timp, showurile Carla's Dreams de la Arenele Romane din 2016 si 2017 au fost sold out!

Numarul de bilete din categoriile A si B sunt limitate la 700 de bucati din fiecare categorie. Copiii cu varsta sub 2 ani au acces gratuit si trebuie insotiti de un adult posesor de bilet valid. Concertul are loc in aer liber!

Online pe www.iabilet.ro, puteti plati cu cardul, prin Paypal, pe factura la Vodafone sau Orange cu plata la sfarsitul lunii sau ramburs cu plata cash prin Fan Courier oriunde in tara.

Un eveniment BestMusic Live Concerts si Global Records.