Carmen Dan, aviz favorabil pentru funcţia de ministru de Interne: Până în 2020 va fi acoperit deficitul de personal

Dan a fost avizată cu 20 de voturi „pentru” şi nouă voturi „împotrivă”. „În perioada în care am fost ministru, am urmărit să exercit cât de bine mandatul şi să gestionez cât s-a putut de bine multitudinea de competenţe ale Ministerului de Interne”, a declarat Carmen Dan.



Ea a subliniat că şi în acest an prioritare rămân reducerea deficitului de personal, dotarea efectivelor şi îmbunătăţirea cadrului legislativ.



„Activităţile realizate la nivelul MAI au o dinamică aparte, pentru că acest minister este într-o relaţie continuă, cotidiană cu cetăţeanul, o relaţie care are ca fundament nevoia de securitate”, a adăugat ministrul.



La audieri au participat şi şeful Poliţiei Române, Cătălin Ioniţă, şi şeful Jandarmeriei, Sebastian Cucoş.



„Cred că am atins anul trecut obiectivele din programul de guvernare şi de aceea spun că vom continua să ne facem treaba bine. În afară de obiectivele asumate, este nevoie să analizăm şi să ţinem cont şi de o prioritate legată de modul de funcţionare a ministerului. Am simţit că este nevoie de schimbarea unei paradigme, în sensul de a fi pregătiţi proactiv, să acordăm o importanţă mai mare prevenţiei, în aşa fel încât să nu ajungem în situaţia să gestionăm doar situaţiile de criză. Modul în care ne-am organizat activ anul trecut a avut în vedere punerea accentului pe prevenire şi am încercat să limităm situaţiile de criză. Dar realitatea ne-a demonstrat că în acest minister în care se întâmplă lucruri bune, sunt şi situaţii de criză”, a declarat Carmen Dan în timpul audierii.



Carmen Dan a enumerat măsurile luate anul trecut pentru reducerea deficitului de personal, prin intervenţia la legea pensiilor, care a redus plecările din sistem de la 12.000 de persoane în 2016, la 8.200 în 2017.



Ministrul propus a precizat că până în 2020 va fi acoperit deficitul de personal, în condiţiile în care s-a reuşit angajarea a 6.600 de oameni anul trecut, iar în acest an vor fi angajaţi alţi 7.000.



De asemenea, Carmen Dan a spus că urmează să fie finalizată o nouă metodologie pentru testarea psihologică a personalului MAI.



„Ultimele evenimente ne-au determinat să intervenim în acest domeniu. Accentul va fi pus pe cunoaşterea anterioară a personalului, astfel încât în timpul testării psihologul să îşi poată focusa testarea în funcţie de vulnerabilităţile din fişa de semnalare”, a spus Carmen Dan.